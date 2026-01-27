錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
宣萱大談電視台歲月辛酸史 揭與張家輝合作真面目：第一次拍完拔頭套就走
宣萱近因《尋秦記》電影版大熱，上映日即破香港電影及華語電影開畫日最高票房記錄。在公眾眼中宣萱跟古天樂螢幕CP大受觀迎，而宣萱在葉念琛主導的YouTube 頻道《Meaningful》擔任《琛導Casting》嘉賓，更透露更多不同合作拍檔的幕後趣聞。
天地男兒「喊唔到」關於喊戲曾請教鄧萃雯
跟不少演員一樣，宣萱當年拍《天地男兒》曾發生「喊唔到」情況，表示「記得一場戲跟張智霖分手，我在家中望著電視，沒有播片，你要靠自己想像看著畫面去喊」「我做不到」「最後選擇不一定用眼淚，而是用動作，或身體語言去表現」
而在TVB工作期間，宣萱亦曾問鄧萃雯「其實你怎樣哭」，鄧的分享很玄「哭是一種感覺，要來的時候就會來」宣萱聽完似懂非懂，當時雖然放下，後來終於恍然大悟。
宣萱：羅嘉良一定俾足100%你
談及跟不同藝人合作，其中曾共演《流金歲月》﹑《難兄難弟》的羅嘉良，在宣萱眼中既勤力且專注「他是其中一個會聊天的人，不一定講做戲，會講人生」「他會分享你個人歷史，包括在圈中不好的經歷，例如簽了什麼經理人」「跟他做戲你不同想太多，他一定給予你100%」
《騙中傳奇》「集體投訴」曾嬲到「拔頭套走」
除羅嘉良外，跟宣萱有經典作品《騙中傳奇》的張家輝，原來當年拍攝期間亦發起趣事「我們四人包括錢嘉樂﹑張家輝﹑我﹑苑瓊丹四人要上去跟監製說不可以那樣拍」「他寫到我們四人常抱在一起，每場都四人」「你分開兩條線我們至少可休息一下」「他說你們四人一起好看，我說這樣不行，其實我們受不了」，幸好後來終於有聽取意見。
在宣萱眼中，張家輝是個很好笑很歡樂的演員，但當時連他也受不住「你知道他已差不多到了頂點」「當他不出聲時，我們都不敢出聲，我們不是最辛苦」「有一場戲我辛苦到，我第一次，拍完拔頭套就走」「每晚可能只睡1至2個小時，等於沒睡！」
初識古天樂有少少自閉
早在《餐餐有宋家》已認識古天樂，覺得初時的他並不太說話，甚至有些自閉「但我是一個很喜歡說話的人，我有時就會撩他，慢慢他就覺得我沒有惡意」「之後他做訪問喜歡跟我一起做因為他不用說太多話」「早期做演員還是很快樂，後來有自己公司就對外表現出較嚴肅的一面」
離開電視台契機
即使似宣萱長年在電視台工作，也會因為電視台幕後一些轉變而覺得待不下去「這班人一起合作你很開心，但一有轉變就會驚」「原先亦想觀察一年，能合作就走下去，不能合作就算」「因為我覺得做人最緊要開心」「他們的運作方式可能適合某些人，但不適合我」
