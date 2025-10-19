宣萱新加坡剪綵 重遇《尋秦記》雪兒

【on.cc東網專訊】無綫視后宣萱（Jessica）擔正的劇集《巨塔之后》正熱播，近日忙於為劇集宣傳之餘，亦抽空飛抵新加坡為好友的新店剪綵，期間與已淡出香港娛圈的藝人雪兒（Michelle）重遇，兩人曾合作於24年前播出的無綫劇《尋秦記》，當年宣萱飾演「烏廷芳」一角，而Michelle則扮演「趙倩」，和飾演「琴清」的郭羨妮齊齊周旋於男主角古天樂身邊大搞「四角關係」，難得劇中情敵世紀同框，網民相當激動大叫回憶殺：「烏廷芳和趙倩投胎到2025年重逢了！」

現年55歲的Jessica及50歲的Michelle一見面就熱情擁抱互問候，不少網民大讚比Michelle大5歲的宣萱身材曲條，顏值較高，直指她重演當年的角色也無難度，只奇怪她大熱天時仍戴住露指手套；反觀Michelle容貌較失色，更懷疑她醫美過度，以往的招牌大眼睛似瞇成一線，輪廓有點不自然：「「Michelle好可惜，差點認不出來了……」、「自然老咁難咩？」同場剪綵的還有56歲港姐前冠軍、方中信太太莫可欣，她的臉上有明顯歲月痕迹，身形亦帶點福氣，但勝在夠天然，有闊太的優雅氣質。

