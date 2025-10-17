宣萱與雪兒重遇掀《尋秦記》回憶殺 與莫可欣齊剪綵 網民關注雪兒走樣：差點認不出來

55歲TVB視后宣萱（Jessica）擔正的劇集《巨塔之后》正在熱播，她近日飛到新加坡聖淘沙為好友的新店剪綵，期間與50歲藝人鄭雪兒（Michelle）重遇，兩人興奮地擁抱問候。網民看到影片後，立即掀起《尋秦記》回憶殺，大喊「烏廷芳（宣萱）和趙倩（雪兒）投胎到2025年重逢了！」。

宣萱到新加坡剪綵時遇上雪兒，兩人關心擁抱，雪兒樣貌受到關注。（網上影片截圖）

許多網民大讚宣萱超凍齡，形容她演回當年的角色也絕無難度，反觀不少人關注雪兒外貌，懷疑她醫美過度，以往的招牌大眼睛似瞇成一線難以張開，輪廓顯得極不自然，「醫美做過火了吧，Michelle，好可惜，差點認不出來了……」、「自然老咁難咩？」。同場剪綵的還有56歲港姐前冠軍、方中信太太莫可欣，她的臉上見到明顯歲月痕跡，身型亦帶點中年胖，但反而被大讚老得優雅自然。

廣告 廣告

宣萱被讚超凍齡，而她手上戴着黑手套，有粉絲解畫指她「做了鐳射還沒恢復」。（小紅書@LoveJessica |宣萱）

宣萱和雪兒在《尋秦記》中都鍾情於古天樂。

網民又笑說宣萱和雪兒是「在《尋秦記》裏被古生玩弄過感情的女A和女B」，讚賞宣萱無論外貎和身型都保持絕佳狀態，但好奇她為何要戴着黑色手套，隨即有人解謎指「做了鐳射還沒恢復」，又指要當成功的藝人，的確要化許多心思做保養，但認為對比起來，宣萱沒有做過大動作醫美，反而更美。