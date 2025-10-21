不斷更新｜累計 22 名議員宣布棄選立法會
宣萱隨緣看待感情 見證古天樂由少說話欠自信到今日成就 ｜娛實說 ｜有片
《Yahoo娛樂圈》欄目娛實說，讓受訪嘉賓道出真誠。真話不易說，尤其是作為歌手、演員。但在拆開包裝以後，這位藝術工作者，其實是一個怎樣的人？他/她又有甚麼實話想說？
宣萱最近頻頻亮相，不單在電視劇《巨塔之后》中見到，一段舊片亦在網絡界被翻炒，片中年輕的她勇敢挑戰無綫高層，宣萱：「嘩！唔識死囉！勇字鑿咗喺心口係咁衝，之後睇返都覺得自己好夠薑，但係我覺得我冇講錯！」一直以來仍然直率、敢言，深受網民讚許。她坦言也是因為這種性格，讓她與古天樂的友情維持至今：「我唔會因為你今日做到好叻，見親你就（恭維狀），我唔會，都需要一個人講老實話畀佢聽。」她更坦誠分享，曾被貶低勸轉行的一刻，與現階段如何看待事業、生活、感情關係，印證宣萱確實「娛實說」，敢言又坦率。
