有種好友叫「宣萱與古天樂」，男女間無純友誼嗎？看到他們的互動都會心微笑了

有種好友叫「宣萱與古天樂」，男女之間絕對可以有純友誼的！宣萱與古天樂早在 1994 年已合作出演電視劇《阿 Sir 早晨》，此後成為「螢幕情侶」更多次傳出緋聞。直至現時，二人依然保持朋友關係，宣萱更是娛圈少有膽敢「玩」古天樂的藝人，一起來看看他們的有趣互動吧～
宣萱古天樂合作高達 8 次 猶如家人般的存在
宣萱與古天樂最為人知的合作，定必是 2001 年推出的經典電視劇《尋秦記》，以及大家經常翻看的《寵物情緣》、《美味天王》等。但其實二人早於 1994 年已於《阿 Sir 早晨》中合作，計算即將上映的《尋秦記》電影版，宣萱與古天樂合作次數高達 8 次。
宣萱現時為古天樂經紀公司「天高娛樂」及「天下一電影」的公司藝員，除了好友以外更是賓主關係。多年來二人感情要好，經常傳出緋聞卻多次否認，古天樂於訪問中公開說「宣萱無論與我公司簽不簽約，都已經是家人」，就是比朋友、愛人更重要的存在。
輕鬆自在的互動引網民熱議：「求你們結婚吧！」
古天樂自帶「古老闆」氣場，惟獨宣萱膽敢「駁古天樂咀」及取笑他。例如宣萱近期積極「玩 Threads 與網民互動」，傳媒問到「會否教古老闆玩」，而宣萱直指「他下世也未必玩」，相信其他人也不敢如此回應～訪問時古天樂記錯宣萱的角色時，宣萱亦會即時取笑，古老闆只苦笑絕不還口，就是數十年友誼的有趣互動。
至於二人經常傳出結婚，網民一向亦大表贊同，但宣萱與古天樂的否認得十分確切，看來關係只停留於「緋聞情侶」。宣萱曾與張衛健拍拖，因女尊男卑而分手，及後亦如富商姪兒相戀，但因事業發展而拒絕婚姻，反觀與古天樂的純友誼更為長久，讓人相信男女間真的有純友誼！
