專訪｜前騎師墮馬退役 投身慈善越野跑
宣萱力讚大S個性「能禮貌說不」！揭2003年合作秘辛：在娛樂圈這樣真的不容易
近日，香港演員宣萱過往對大S（徐熙媛）的評價再度引起討論。2003年兩人曾合作電視劇《倩女幽魂》，讓宣萱留下非常深刻的印象，她坦言欣賞大S「有性格、不輕易妥協」的處事風格，認為在複雜的演藝圈中，這樣的特質格外難得。
宣萱接受訪問時，直言非常佩服大S的獨立與堅持：「在娛樂圈要這樣生存真的不容易，但她做得到，而且很講道理、很斯文、很有禮貌地說不。」談到工作態度，她更讚不絕口：「她每天都把劇本熟讀，做足演員該有的功課。」
宣萱的評價，正如許多合作演員對大S的印象，凸顯她在業界以專業與人品兼具著稱。許多網友也表示認同，認為大S「堅強、勇敢又愛美」，形象早已超越外在標籤，成為獨立女性的代表。大S的堅定與清醒，也成為許多女性在人生路上學習的力量。
延伸閱讀
大S冥誕！范瑋琪跟她同歲「收到S媽暖心禮物」激動：以後就當成自己的媽媽
其他人也在看
唐詩詠帶黃翠如拋夫棄子出走日本尋找me time 網民：有一種閨密叫老友個ex
今年三月榮升媽咪嘅黃翠如，不時分享同老公蕭正楠照顧囝囝蕭哈哈嘅生活片段。早前翠如有機會放下育兒任務，去日本玩幾日休息一下，陪佢同行嘅就係好友唐詩詠。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
小兒子犯罪被捕2次！向太自責「50歲才懂慈母多敗兒」 一生後悔：我原諒等於放縱
香港影視大亨向華強和妻子陳嵐（向太）育有2子，其中大兒子向佐一直活躍於演藝圈，形象良好，反觀小兒子向佑卻闖禍連連，曾兩度因打人鬥毆被捕。向太近日接受訪問，聊起這個小兒子，坦言「他是我的痛」，因為她身為媽媽不斷地心軟原諒，導致孩子最終一無所成。姊妹淘 ・ 20 小時前
威脅中國遊客「不消費回不了國」 無牌中國導遊泰國被捕(有片)
近日有內地網民發布視頻稱在泰國旅遊時，遭到強制消費，導遊態度囂張，用普通話威脅遊客：「不消費就讓你回不了中國」、「到了免稅店讓你上不了車」等，還手指拍攝者要求「把視頻給我刪了」。 綜合《九派新聞》、《封面新聞》等內地媒體報道，中國駐泰國大使館昨日(14日)發布「關於中國遊客在泰旅遊涉導遊事的提醒」，指近日，網上流am730 ・ 20 小時前
日本藏壽司再爆惡搞風波 女學生徒手摸壽司、飲醬油瓶惹公憤 警方介入調查︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本連鎖壽司品牌藏壽司（くら寿司）再度捲入顧客惡搞風波。網上近日流傳一段影片，顯示一名女子在山形縣山形市的藏壽司店內，徒手觸摸放於輸送帶上的壽司，並疑似直接拿起醬油瓶飲用，引起日本社會強烈譴責。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
別讓自己活成「苦命樣」！中年後「命苦」的人，通常都有這3個壞習慣
中年以後，女人的生活狀態差異很大。有人看起來自在從容、氣色越來越好；也有人整天愁眉苦臉，渾身散發著壓抑的氣息。其實，人生不是靠「命」決定，而是被習慣一點一滴改變的。那些看起來「命苦」的人，多半都有這三個壞習慣。姊妹淘 ・ 20 小時前
阮小儀離開商台 吳家樂鄧兆尊認為同人工有關 網民估小儀會做炎明熹經理人？
上周五阮小儀宣布本月底離開效力30年嘅商台，「森美小儀」嘅組合將成絕響，而二人一同主持嘅節目《早霸王》亦有可能隨住小儀離巢而完結。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
李亞鵬又離婚了！3年婚姻畫句點：蟲殼茶餅背後，是2段婚姻都跨不過的「自我困境」
10月14日，李亞鵬透過個人社群平台與第二任妻子海哈金喜同步宣布離婚，簡短表示「我們於早些時候已辦理離婚手續」，結束這段維持約三年的婚姻，3歲女兒由海哈金喜照顧、雙方共同撫養。從2020年公開戀情、2022年結婚生女到2025年分手，這段婚姻的落幕，也映照出李亞鵬多年來在事業與家庭之間反覆掙扎的個性軌跡。姊妹淘 ・ 22 小時前
「成家班」前成員71歲武師「火星」怒轟成龍壓榨薪酬兼苛刻 受重傷後被嘲：似隻龜冇反應
71歲的成龍近期因電影《捕風追影》票房勁收逾12億人民幣而再受注目，但近年不時有昔日跟隨他工作的龍虎武師，公開力數其種種不是，當中入行逾60年，曾效力「成家班」16年的71歲龍虎武師「火星」蔣榮法，接受傳媒專訪時直言：「我有好多，你啲舊兄弟呢，出面好紅嗰啲呢，喺你後面都講你（成龍）閒話嘅。」而火星更指成龍並非是外界所傳的「好老闆」，而他為對方賣命上陣，卻受到不公平對待，從薪酬壓榨到受傷後被冷待，例如受重傷後被嘲「似隻龜冇反應」，甚至被追討因傷無法工作期間的工資，變成倒欠公司9萬元，令他委屈又心寒。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「偶像全部也不倒，爸媽以後也安好」當90後的偶像也開始離我們而去，我們的悲傷其實被心理學術支撐
今年我們失去了大S徐熙媛、Michelle Trachtenberg、方大同，很多80、90後都因為失去了自己的偶像而悲傷，也上了一課人生課，原來我們的錢包在為紅事煩惱時，我們也要面對突如其來的白事，驚覺原來「生老病死」不是一個順序。在現實生活中未必看過偶像本人，但為何我們會像失去好友一樣難過呢？隔空陪伴成長這回事的連結，也許比我們想像中深遠。Yahoo Style HK ・ 19 小時前
45歲蔡依林「超漂亮」養生法全靠「荷爾蒙飲食」！飲食、運動、睡眠達成逆齡體質：透過食物與身體進行對話
現年 45 歲蔡依林，依然「超漂亮」的秘訣全靠「荷爾蒙飲食」！蔡依林近期在個人 Podcast 節目《Pleasure Talks》中分享養生法，晚上 9 點半睡覺引起熱議，更掀起「9:30就睡覺」熱潮。最近她再分享自己變得漂亮的「荷爾蒙飲食法」，注重生活作息就是凍齡的根本！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Yahoo娛樂圈｜專訪楊思琦 不想舊情再成話題 無奈常惹負評：我覺得自己真係唔係咁差
楊思琦，是史上奪得最多獎項的港姐冠軍，同時間都一直備受關注。由入行、工作，到拍拖、生小朋友，再去到近年轉攻內地直播界，對她的討論仍有增無減Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
舒淇「背心＋闊褲」穿搭鬆弛感魅力大爆發！超易學卻高級度滿分的配搭，快來收藏變女神
看到舒淇，都會被她迷住，那自信的笑容，走起來就是有風的。至於舒淇同款的時尚單品與穿搭都成為了很多女生搜尋的關鍵字。這裡就拿了她在出席威尼斯影展的一套造型來拆解，相當簡單俐落又營造到「鬆弛感氣質」，而且單品也是衣櫃裡可以找到的，一起來學習舒淇穿搭吧！Yahoo Style HK ・ 53 分鐘前
Baby Shark 爆紅十年 跳舞男孩長大成人變小鮮肉！
唔少家長同小朋友實識得Baby Shark呢首兒歌金曲，亦可能係家長們嘅「美好回憶」。韓國版MV原來已經推出近十年，負責製作嘅Pinkfong早前出post，搵嚟MV入面當年嘅小男生Geon Roung拍片。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
韓學生赴柬遭虐致死惹民憤 議員促考慮軍事行動 柬埔寨：柬方也是跨國詐騙受害者｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】22歲韓國大學生今年 8 月時遭誘騙至柬埔寨，遭犯罪集團綁架虐待致死，引發韓國社會強烈憤慨。南韓與柬埔寨關係近日陷入緊張，柬埔寨官員強調，柬方同樣是跨國犯罪的受害者，「將責任推卸給單一國家只會助長犯罪分子繼續他們的活動」。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
新加坡男子攜大量《寵物小精靈》卡牌過關 疑未申報遭海關調查 當局發帖：全部收服！︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】新加坡海關調查一宗涉及未申報《寵物小精靈》卡牌的案件，一名 25 歲新加坡男子在樟宜機場被發現行李內藏有總值超過 30,000 新加坡幣（約 18 萬港元）的多款寵物小精靈集換卡。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
沈震軒組「好犀利男團」被指欠債 親回「要賺好多錢」 住千呎獨立屋擁私人健身室
42歲沈震軒於今年2月被網民揭以真名HO MING加入Uber開車行列，接載乘客，被讚型格車輛及評分高達4.96。事後，沈震軒承認自己的確係揸Uber，指平日主要管理自己經營嘅健身室，其健身室尚未回本；另外參與劇本創作等幕後工作，坦言「真係幾大壓力」，而減壓方式就係開車，於是興起接載乘客嘅念頭。日前，沈震軒與梁烈唯、黃長興、高鈞賢及黃嘉樂組成「好犀利男團」，5個男人加埋2百幾歲，被網民嘲笑為「200歲男團」，更有網民留言：「軒，條數好大咩？」，取笑沈震軒係咪欠債而被逼參加。對於網民指控，沈震軒拍片澄清自己冇爭人錢，但直言的確需要賺好多錢：「點解呢？同大家一樣，我要養家，我亦都希望可以賺多啲錢，畀更好嘅生活我身邊嘅另一半。大家亦都知道我係Gym Room老闆，我亦都需要出糧畀我員工。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
郭富城攜方媛到馬場支持愛駒出戰 透露老婆預產期 笑指太太和寶寶帶來幸運
郭富城太太方媛上個月被傳已誕下第三胎，更是7.1磅男嬰，後來方媛於中秋節PO出挺巨肚慶祝中秋節嘅照片力證未卸貨。近日，方媛與郭富城現身跑馬地馬場支持愛駒「舞林寶典」出戰第三場1200米賽事，未出世嘅寶寶成功帶旺爸爸，其愛駒以3.1倍大熱勝出賽事。Yahoo 娛樂圈 ・ 32 分鐘前
金城武為何零緋聞？天秤男6大愛情觀：與其談一場無趣戀愛，還不如在家打電動
近期終於帶著新作《風林火山》重返大銀幕的金城武，依舊是一個特立獨行的存在。出道三十多年來，他維持一貫的低調作風，幾乎沒有緋聞纏身，更鮮少將私人生活曝露在鎂光燈下。這位被譽為「亞洲男神」的演員，不只憑藉俊朗外貌、深邃氣質與精湛演技擄獲觀眾的心，更因神秘的感情世界而長年引發好奇。許多人形容他是典型的天秤座：追求平衡、在意感覺、寧缺毋濫，一段乏味的戀愛，遠不及一個人來得愜意自在。bella儂儂 ・ 1 天前
向太激罕談及細仔向佑與向佐分別 活半世紀才明：慈母多敗兒
向華強與太太陳嵐（向太）育有兩子向佐和向佑，向佐活躍於演藝圈，向佑則甚少被提及。日前，向太拍片罕有開腔談到細仔向佑，坦言：「他是我的痛」，並感嘆自己晚年先真正明白「慈母多敗兒」呢句說話：「我評論下面多少人問我，為什麼不提向佑，他是我的痛，慈母多敗兒，這句話我到50多歲才明白，我真的很後悔，所以今天就敞開來講吧。」Yahoo 娛樂圈 ・ 50 分鐘前
曾大鬧酒店毆打司機！向太小兒子向佑罕曝光
[NOWnews今日新聞]向太陳嵐近期常常開直播，談論一些演藝圈內幕，近日她罕見提到自己的小兒子向佑，無奈嘆「慈母多敗兒這句話我到50多歲才明白」，表示自己非常後悔，坦承教育失敗，讓兒子曾犯下大鬧酒店...今日新聞 娛樂 ・ 18 小時前