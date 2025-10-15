宣萱力讚大S個性「能禮貌說不」！揭2003年合作秘辛：在娛樂圈這樣真的不容易

近日，香港演員宣萱過往對大S（徐熙媛）的評價再度引起討論。2003年兩人曾合作電視劇《倩女幽魂》，讓宣萱留下非常深刻的印象，她坦言欣賞大S「有性格、不輕易妥協」的處事風格，認為在複雜的演藝圈中，這樣的特質格外難得。

宣萱接受訪問時，直言非常佩服大S的獨立與堅持：「在娛樂圈要這樣生存真的不容易，但她做得到，而且很講道理、很斯文、很有禮貌地說不。」談到工作態度，她更讚不絕口：「她每天都把劇本熟讀，做足演員該有的功課。」

廣告 廣告

宣萱的評價，正如許多合作演員對大S的印象，凸顯她在業界以專業與人品兼具著稱。許多網友也表示認同，認為大S「堅強、勇敢又愛美」，形象早已超越外在標籤，成為獨立女性的代表。大S的堅定與清醒，也成為許多女性在人生路上學習的力量。

延伸閱讀

大S冥誕！范瑋琪跟她同歲「收到S媽暖心禮物」激動：以後就當成自己的媽媽

小S療傷7個月「確定出席金鐘獎」！為了大S現身：因為節目是姊姊鼓勵我做的