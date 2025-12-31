宣萱《尋秦記》宣傳穿搭意外地似「群姐」？橙綠拼上衣原來是「這品牌」，宋慧喬也穿過

《尋秦記》電影版要上映了，一眾演員都為電影造勢宣傳。日前宣萱就穿起了一件橙綠拼的服裝做宣傳，卻在Threads上引起熱話，指服裝「似曾相識」，有點像《愛回家》裡的群姐，隨即引起脆友們的討論。

Threads有脆友指，宣萱這次的宣傳服有點像《愛回家》裡的群姐，隨即就有脆友留言指兩位都是有參與《尋秦記》，更是星爺周星馳電影裡的「四大美人」。

至於這件服裝，其實是來自於FENDI。FENDI這季在溫柔的啡杏色裡，加入大膽搶眼的橙色、藍綠色，而這個冷衫加恤衫穿搭，之前宋慧喬為FENDI拍廣告時也曾演繹。沒想到這配色以及這穿搭法，早被「群姐」演繹，難怪被脆友們說「似曾相識」。

Pullover Orange cashmere jumper $14,500（FENDI圖片）

Shirt Light blue silk taffeta shirt $12,200（FENDI圖片）

