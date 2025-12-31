宣萱《尋秦記》首映同群姐撞Look 網民跪求開《愛．回家》電影版

【on.cc東網專訊】電影版《尋秦記》昨日（30日）舉行盛大首映，大眾主演古天樂、林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名、白百何、苗僑偉都有出席，誓要劍指票房首頂。然而，宣萱衣着硬係令人似曾相識，入面穿藍色恤衫，外加一件橙色冷衫，真係好熟面口。

有宣萱的Fans在社交網就留言拆解：「我見到宣萱今日嘅Outfit嘅時候覺得似曾相識，諗咗一陣......嗯！我對你唔住！」然後Tag了宣萱的社交帳跑，並配以《愛．回家之開心速遞》清潔女工群姐（許思敏飾）的造型照，大家就發現簡直就是兩生花，成個Look撞晒！宣萱Fans更表示：「原來有人都係咁諗！」有網民認為《尋秦記》都搞得電影版，建議《愛．回家》都可以拍電影版，到底宣萱還是許思敏做群姐，抑或是宣萱做群姐，群姐做宣萱，又或者《愛．回家》和《尋秦記》Crossover，古仔可以諗諗。

廣告 廣告

而古仔在昨日的首映禮在台上風趣幽默，叫最高的洪天明唱《天命最高》，又叫林峯阿媽上台，林峯即翹住兩個「阿媽」雪梨和姚瑩瑩上台！

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】