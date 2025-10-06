中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
宣萱「暫托失敗」領養14歲老狗 狗狗終可在家過中秋
【動物專訊】今日為中秋節，人月兩團圓，宣萱都身體力行支持領養，在阿棍屋領養了一隻已達14歲之齡、被人遺棄的比高犬細佬，好讓狗狗在年老的時候也可重拾有家的幸福，獲主人的愛。其實，宣萱是一個非常愛動物的人，她更曾接受本報訪問時，分享她多次拯救動物的故事。
宣萱日前在社交媒體宣布家中多了一個新成員「宣細佬」，她的家中現有3狗3貓一同生活。她早前出席劇集宣傳時，便對記者透露「暫托失敗」，領養了宣細佬。她於超強颱風「樺加沙」襲港時，主動聯絡阿棍屋將其場地兩隻14歲老狗帶回家暫托，愛動物的她和兩狗建立了感情，打算在颱風後領養兩狗，惟其中一隻狗已經找到領養人，所以她最終領養了餘下的老狗，就是宣細佬。她當時亦提到希望以身作則，影響更多人願意領養狗狗。
宣細佬原名「細佬」，身世十分可憐，他是一隻大型比高犬，卻在年老時慘遭前主人遺棄。阿棍屋負責人Ivy表示，細佬於2024年12月因前主人移民，他被遺棄後來到阿棍屋。Ivy說細佬起初也有不開心，但幸好他非常為食，很快便「悲憤為食量」，心情變回開朗的小狗。她形容細佬是一隻溫馴、喜歡食東西及超懂事的狗狗，「他是一隻從來不與小狗爭執，從來不會亂吠的狗狗。」
這麼老的狗狗突然遭家人拋棄，要再尋家其實十分困難，很多老狗只能在狗場終其一生，Ivy坦言該機構尚有許多50、60隻達10歲以上的老狗，仍等待領養。她也希望社會上更多願意領養年長的狗狗。
不過「細佬」十分幸運，因為這場樺加沙颱風，讓他被帶到宣萱的家中，結下了緣份。Ivy分享，宣萱和工人姐姐當日一同來到阿棍屋接細佬，她認為宣萱願意領養細佬是有緣份及細佬年老。祝福宣細佬在宣萱的愛下，可以快樂健康生活。
宣萱於2017年曾接受本報第一期印刷版的封面人物專訪，分享她領養動物和救狗經歷。她多年對動物的關愛沒有改變，本報將向大家分享該封面故事。
