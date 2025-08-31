宣萱極難得成為林家謙演唱會嘉賓，全因為訪問分享的一句話：一個人太順境，你不會學到東西

林家謙演唱會《White Summer》一連十場在紅館完美落幕。每場都會有「盲盒」開箱環節，會有不同的嘉賓為家謙加持。在尾場之前，Threads上「脆友」們都在估一位「J」字頭名字的人物會成為嘉賓，原來就是Jessica宣萱。

林家謙解釋為什麼會邀來宣萱成為嘉賓，是因為在早幾場在演唱會發生的小意外，他的鋼琴未能如常地上升到台上，他與在場的嘉賓在聊天，盡量把時間拖延。當下林家謙遇上的「不順心」事件，就無意中quote了宣萱在方健儀的一個訪問中所說的話，「一個人太順境，你不會學到東西，你不會看到東西，因為所有事情太順了。永遠都是你不開心的時候，你才會學到一些東西。」正因為這句話，林家謙便有了一個大膽的想法，就問了宣萱會否想來看他的演唱會，繼而再問會否想成為他的演唱會嘉賓。宣萱也一口答應了，便成為了林家謙《White Summer》第十場的「盲盒」嘉賓。

林家謙補充說，為什麼會邀請宣萱姐姐成為嘉賓，是因為她是林家謙6歲時候的偶像。在1997年播出的電視劇《難兄難弟》，當時也很火紅，是羅嘉良、吳鎮宇、宣萱、張可頤演出的一部劇集。宣萱收到邀請並聽到林家謙說有看劇集，「我早幾日第一次見佢，我問你係唔係真係有睇《難兄難弟》？佢過有啊，我追到大結局㗎，6歲啊嗰時，我聽完即刻，哦咁叫聲媽媽啦，我生得你出。」林家謙隨即說，「叫烏家大小姐得唔得？天命最高。」又再掀起一眾8、90後有追看《尋秦記》的回憶。

因為人大，慢慢開始看，其實不論那個是你的男朋友，還是老公，還是朋友，其實都是一種情，所以不用咬得那麼執著一定要有愛情。---宣萱

關於宣萱這句「一個人太順境，你不會學到東西」的訪問，其實是在方健儀的網上節目《女人方言》所節錄出來的話，問及宣萱對於愛情的看法，單身多年的她，也是會有寂寞之時，但宣萱深信，這是上天給予她的一個訓練，「我自己好享受一個人。是否一件好事呢？我都不知道。我覺得隨緣，當然有一個伴侶會很開心，我覺得有人分享，一定會開心。但因為人大，慢慢開始看，其實不論那個是你的男朋友，還是老公，還是朋友，其實都是一種情，所以不用咬得那麼執著一定要有愛情。」

一個人太順境，你不會學到東西。---宣萱

宣萱也分享，自己都有好多異性朋友，暫時都是做朋友，沒有問題的，只是自己未遇到一個合適成為伴侶的人。而她自己也深信會有「那個人」的存在，會有的，只是未出現。「我覺得上天一直在訓練我，一個人太順境，你不會學到東西，你不會看到東西，因為所有事情太順了。永遠都是你不開心的時候，你才會學到一些東西。你就要捉住這些時間，學到了就要袋起來。學到了就不要重複去發生，這些都是一種提醒，所以有經歷是好事來的。」

