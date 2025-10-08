宣萱「教科書級動聽」英文受訪影片翻紅！畢業於倫敦名牌大學，流利英語帶來和Marvel的合作

只要在搜尋引擎打「宣萱」，所提供的關鍵字必然包括「英文」。無論是翻查舊片段，或是近年她的訪問片，她那一口自然又貴氣的英式口音，實在為本來已充滿氣質的她再加分不少。在英國留學的她，認為語言是步往國際化的基本條件，亦為她帶來意料之外的機遇。

宣萱的家境富裕，已是不少人知道的事。想必家中早是華洋融和的教育，於是宣萱的英文名混合了父母各自心儀的名字，包括父親取的「Jessica」和母親改的「Hester」，成為Jessica Hester Hsuan，像是英語國家裡Middle name的概念。宣萱在13歲就到英國留學，唸的是南部女子寄宿學校。後來喜歡戲劇的她，在名校倫敦大學帝國理工學院獲得材料工程學學士學位，及後才回港發展舞台劇。

無論是在新加坡得獎的英語感言，還是在媒體上，愛狗的她以英語鼓勵大家以領養代替購買，宣傳領養寵物，也令人印象深刻。有網友指宣萱的英式口音像是教科書級別，而且她像是說母語一樣自然，令人聽起來很舒服。

想必是形象正氣，又操一口流利英語的關係，迪士尼才會找宣萱合作。2019年，香港迪士尼樂園遊樂設施「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」，邀請宣萱飾演神盾局科技部總工程師林樂詩。作為Marvel粉絲，能獲得如此破天荒的合作確是夢幻，她也分享說語言基礎和如此機遇的關係密不可分：「語言是基本要求，演戲也要聽對白，要有反應，如果你語言不行、聽不懂就已經不成功了。」

語言是努力的一部分，也是步往目標、跳出香港的助燃劑，重點是她對待工作確是非常認真。她以「幸運」形容自己的工作生涯，也曾幻想假如不做演員，而是打份收入很不錯的工作，卻毫無半點滿足感，她又覺得不可行：「很幸運，做演員賺到生活所需，還可以不斷學習和蛻變。從畢業開始打這份工，至今仍未厭倦，仍心存期盼，非常感恩。」曾經有人跟宣萱說，女演員的生涯頂多走到43歲，宣萱仍有作品和工作準備中，也令人期待。今年，她55歲。

