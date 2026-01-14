55歲宣萱拒做醫美「怕上癮」！用最自然方法對抗老化：每天花3小時保養

近日，55歲香港女演員宣萱在受訪時談到自己拒絕醫美的原因，引發熱議。她直言，看過不少人一開始做微調，後來卻越動越多，擔心「會上癮」，因此選擇用較費時的方式保養，也不避諱談到劇組修圖的現實狀況，相關發言在網路上掀起討論。

宣萱表示，自己沒有特別講究養生，甚至習慣晚睡，但在保養上花的時間不少。她每天早晚都會在洗手間待上一個半小時，包含敷面膜、刮臉等保養步驟，加起來一天約3小時。她說，自己可以接受年紀增長，希望在不依賴醫美的情況下，盡量維持自然狀態，讓老化速度慢一點，「雖然將來的事沒人知道，但寧願自己勤快一點，用天然方法慢慢來。」

她也提到，醫美雖然方便，但很容易讓人陷入固定的審美標準，甚至產生心理依賴，這正是她選擇避開的原因。談到外界常稱讚她「凍齡」，宣萱並未照單全收，而是相當直接地回應：「年長是一定會的。」她也坦言，現在畫面看起來好，和科技進步有很大關係，「鏡頭太清楚了，劇組一定會修畫面」，強調自己只是盡量用自然的方法去延緩老化。

這番說法在網路上引起不同聲音。支持的人認為，她保留皺紋卻依然有神的狀態，比起過度醫美造成的僵硬表情更自然；也有人質疑她條件本來就好，普通人未必能這樣選擇。不過，仍有不少網友認同她對年齡的看法，認為能夠接受不同階段的自己，本來就不容易。

出道多年的宣萱，近年在電影《尋秦記》中再度飾演經典角色「烏廷芳」，狀態同樣受到關注。比起外表是否年輕，她這次受訪所展現的態度，也讓不少人重新討論，在醫美與自然之間，是否還有其他選擇。

