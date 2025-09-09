今晚凌晨蘋果發表 iPhone 17 系列 即睇流言懶人包
55歲宣萱姐姐「人緣好」魅力爆發！「成功登上熱氣球」的四大花旦之一，跟上潮流玩Threads與網民互動
宣萱近日擔任林家謙演唱會嘉賓，驚喜登場帶起壓軸高潮，曾為 TVB 「四大花旦」之一的宣萱，更跟上潮流與網民互動親民貼地，「人緣好」魅力大爆發！
宣萱曾為「四大花旦」之一，55歲望奪「終身成就獎」
宣萱於90年代與蔡少芬、陳慧珊及郭可盈並列為「四大花旦」，在 TVB 的地位舉足輕重，並於多部熱門劇集中擔任女主角。當中大家最為熟悉的劇集包括《壹號皇庭》、《刑事偵緝檔案》、《尋秦記》、《戇夫成龍》、《烽火奇遇結良緣》等，當中亦有近期在 Threads 爆紅的《萬凰之王》。
現年 55 歲的宣萱，「傻大姐」個性加上少女感顏值不見年代感，早前前往新加坡領獎時希望可以演到老，直至領取終身成就獎為止。而她多年來的人氣不減，至少依然是非常有觀眾緣的「零評負」女主角。
《萬凰之王》成功登熱氣球嬴99％香港人，親回 Threads 網友超親民
繼成為林家謙演唱會嘉賓後，近日「熱氣球之亂」亦令宣萱繼續佔據 Threads 。網民找到宣萱在《萬凰之王》中，曾登上熱氣球升空並霸氣地說：「我要主宰自己的命運，做一個萬凰之王，母儀天下。」最後升至彩虹之上化為鳳凰，網民笑稱：「宣萱成功登上熱氣球贏咗99%香港人」，讓她由演唱會紅到熱氣球節。
宣萱突然於 Threads 活躍回覆網民，包括在回覆林家謙的演唱會後感言帖文，網民不斷剪輯宣萱的「高空圖」，她亦大方回覆：「你哋再係咁，我塊面會越嚟越多皺紋。笑爆晒！」親民大姐姐風格超級圈粉！
林家謙分享宣萱人生格言，謙虛豁達人生觀
林家謙於演唱會中分享宣萱的人生格言，「一個人太順境，你唔會學到嘢，你唔會睇到嘢，因為所有事情都太順了。永遠都係你唔開心時，你先會學到嘢。」謙虛豁達的人生觀，就如大姐姐般滋養心靈，難怪深得民心！
「永遠咁順嘅話呢，你唔會學到嘢㗎。」 －宣萱
