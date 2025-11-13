宣萱Threads說「只是純友誼」，對象是暗示古天樂？有種好友叫「宣萱與古天樂」，看到他們的互動都會心微笑了

宣萱近期追上社交平台潮流，活躍於Threads與脆友們互動，近日更發文指，「Pure friendship. Not what you are all thinking. 😆」當中的「純友誼」，有不少網民都留言第一反應是否在說古天樂。

（Threads圖片）

這對圈中話題「好友」，同場宣傳都周不時有「Fan Cam」拍著他們的有趣可愛互動，令大眾都會對他們之間的關係有無限幻想。現在宣萱在Threads「官宣」暗指與古天樂的純友誼關係，雖然令大眾對他們的幻想破滅，但都不影響二人彼此的友誼。

（Getty Images）

（Getty Images）

有種好友叫「宣萱與古天樂」，男女之間絕對可以有純友誼的！宣萱與古天樂早在 1994 年已合作出演電視劇《阿 Sir 早晨》，此後成為「螢幕情侶」更多次傳出緋聞。直至現時，二人依然保持朋友關係，宣萱更是娛圈少有膽敢「玩」古天樂的藝人。

輕鬆自在的互動引網民熱議：「求你們結婚吧！」

古天樂自帶「古老闆」氣場，惟獨宣萱膽敢「駁古天樂咀」及取笑他。例如宣萱近期積極「玩 Threads 與網民互動」，傳媒問到「會否教古老闆玩」，而宣萱直指「他下世也未必玩」，相信其他人也不敢如此回應～訪問時古天樂記錯宣萱的角色時，宣萱亦會即時取笑，古老闆只苦笑絕不還口，就是數十年友誼的有趣互動。

（Getty Images）

