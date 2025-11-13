宣萱post拖手相被誤會官宣戀情 網民：係咪古仔呀

巨塔之后

宣萱下半年突然人氣彈起，喺林家謙演唱會成為壓軸嘉賓之外，又因為早前「熱氣球事件」令一段佢喺《萬凰之王》大結局坐熱氣球片段翻hit，加上Jessica都有玩threads，令佢吸納唔少年青fans。

宣萱post拖手相！

唔少人見圖即問宣萱「係咪古生？」

宣萱尋日喺facebook post咗一張拖手相，網民瞬即起哄，以為姐姐要官宣戀情。唔少人直接留言「係咪古仔呀」、「恭喜你同古生白頭到老！」，大家甚至立即放大張相，睇吓係咪宣萱自己拖自己，又研究係咪男人手，隻手膚色黑唔黑……。

宣萱話係「純友誼，唔係你哋諗嗰樣」

點知！轉頭宣萱就喺threads度簡單回應一句Pure friendship. Not what you are all thinking. 散場？如果同古生咁好朋友，都幾好呀，當然最好都係《尋秦記》有個上映日期啦。

宣萱同古天樂一直被fans當成情侶

55歲嘅宣萱入行多年不乏戀聞，新人時期就同劇集《龍兄鼠弟》拍檔張衛健撻著，但戀情維持兩年就告終。其餘對象包括國企中信榮氏家族成員榮文瀚、牙醫陳建緯、外籍獸醫Ruan以及型男Fran。宣萱一度同《流金歲月》及《難兄難弟》拍檔羅嘉良傳出緋聞，後來要由羅嘉良當時嘅太太澄清。宣萱同古天樂合演過TVB劇《寵物情緣》、《刑事偵緝檔案IV》及《尋秦記》，加上近年簽約效力古生嘅天下一，唔少觀眾一早當咗佢地係「老夫老妻」。

