3萬呎室內兒童遊樂場全日任玩買1送1、人均$125！全港最長兒童忍者道＋適合2-14歲小朋友

還在找聖誕假期帶小朋友放電的好去處？全港最大型全新「玩學結合」室內樂園MOSKIDDO，佔地30,000平方呎，號稱擁有全港最長兒童忍者道，還有十多款適合2-14歲小朋友的遊樂設施，絕對是今個冬假親子新熱點！於12月5日中午12PM起，KLOOK更推出全日任玩通行證買一送一，爸媽們記得搶啦！

場內擁有號稱全港最長的兒童忍者障礙道。（KLOOK）

佔地三萬呎，全港最長的l兒童忍者障礙道

MOSKIDDO距離黃竹坑地鐵站步行2分鐘路程，佔地30,000平方呎，號稱全港最大型「玩學結合」室內樂園Edutainment Hub。這裡就連幾個月大的嬰兒都有專屬軟墊區和感統遊戲、2-4歲小童有安全攀爬架和親子工作坊、5歲以上則可以直接「開戰」——場內那條橫跨5,000呎、號稱全港最長的兒童忍者障礙道，集合了搖擺圓木、垂直繩網、旋轉輪、高空彈跳牆等十幾個關卡，小朋友玩到滿頭大汗還不肯走，大人看了都忍不住手癢想試兩手。

障礙道集合了搖擺圓木、垂直繩網、旋轉輪、高空彈跳牆等十幾個關卡。 （KLOOK）

大人見到都想玩。（KLOOK）

為家長而設 親子休息咖啡區

除了忍者道，場內還有超巨型彩虹波波池（波波多到可以完全把小朋友埋沒）、多層高滑梯王國、軟墊攀岩山、蹦床區、感統旋轉器材、平衡木和迷你籃球場等。場地全程恆溫空調、明亮採光，地板全是專業防滑軟墊，爸媽可以安心坐在旁邊的親子休息咖啡區飲野、食輕食，甚至一邊睇住小朋友一邊打卡。另外，MOSKIDDO提供多款主題派對房，由20人小party到上百人大型狂歡都包到尾，包括專屬主持、氣球佈置、蛋糕、餐飲一站式服務，想為小朋友慶祝生日或者舉行節日派對，輕鬆搞定！

場內還有多項學習設施（KLOOK）

巨型波波池是最佳放電位。（KLOOK）

場內設有咖啡區，父母可以放心chill。（KLOOK）

【KLOOK買一送一】MOSKIDDO全日任玩通行證

價錢：$250/2位 （原價：HK$500起）

優惠開售日子時間：2025年12月5日12PM起至2026年1月1日

適用日期：2025年12月5日至2026年1月1日

按此搶購全日任玩通行證

MOSKIDDO

地址：香港黃竹坑香葉道2號One Island South 13樓（地圖按此）

營業時間：營業時間：週一至週日 9am - 6pm（包括公眾假期）

