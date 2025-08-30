室內設計跨界不動產 信義房屋林彥銘奪新秀

▲信義房屋內湖店林彥銘（左）勤跑社區，獲得社區住戶好評。（圖／信義房屋提供）

[NOWnews今日新聞] 25歲的信義房屋內湖店專員林彥銘，大學就讀室內設計，因為了解室內設計的業態收入，他選擇快速累積財富，挑戰房仲工作，陸續考上不動產經紀人與地政士證照，入行7個月來，克服自己怕生個性，勤做計劃，勤跑客戶，憑藉自己的專業知識獲得客戶肯定，獲得新人王與新秀獎肯定。

林彥銘來自台東，高中時因技能優異保送國立科大，還曾代表學校參加全國技藝技能競賽「建築鋪面」項目拿下全國第一，獲得15萬元獎金。大學期間，他也曾花費10多萬元進修投資理財課程，總是清楚自己想要什麼並快速設定目標。

2023年11月，林彥銘正式加入信義房屋內湖店。入行初期，他曾按門鈴被屋主拒絕甚至威脅報警、派報時被冷眼相待，因為個性內向，打電話陌生開發時，還曾緊張得先寫好文字稿再打電話。第一個月，他幾度想放棄，每天早上都在掙扎是否要請假。但在店長與前輩的指導下，他學會了如何調整心態，將拒絕視為未來的機會，逐步克服溝通障礙，也在長時間工作與假日社區拜訪中養成穩定步調。

他的努力並非沒有回報。有一次，他追蹤一個價格偏高且屋主心態保守的專任案長達三個月，雖屢遭拒絕，仍持續溝通，最終在屋主想到他時第一時間打來，順利接單成交。另一回，他在晚上八點冒著被罵的風險按門鈴，留下名片與開發信，最終贏得客戶信任。林彥銘深信，誠懇與專業能打動人心，「客戶一時的拒絕，不代表未來還會拒絕。」

雖然入行不久，但林彥銘已憑藉不動產經紀人與地政士雙證照，以及對稅務與法規的熟悉，建立起專業形象。在房市景氣低迷時，他更以周、月為單位設定行程與業績目標，精準規劃每天的開發、掃街、派報與電話拜訪，確保扎實度。他的努力讓他月月成交，獲得「新人王」與「新秀獎」的肯定。

林彥銘坦言，工作初期最大的困境是心態的調整與體力的消耗，但他選擇以積極的社區服務與在地經營，增加信義房屋在社區的曝光度，讓居民「第一時間想到需要賣屋時，就會找他」。對於市場競爭與同業低價搶案，他則以專業與誠懇回應，不畫大餅、不誇大，只用事實與服務爭取信任。

回顧這7個月，林彥銘說，從最初的徬徨到如今的穩定成交，靠的是不斷練習、反覆修正，以及對專業與服務的堅持；未來，他希望持續精進，挑戰管理職，帶領團隊在內湖區寫下更多佳績。



