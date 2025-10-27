Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

室內釣蝦優惠｜觀塘Halloland室內蝦場釣蝦限時7折起！人均最平$175無限任釣／期間限定釣大閘蟹

近幾個月香港天氣經常時晴時雨，想找個室內活動輕鬆一下？位於觀塘的Halloland室內釣蝦場於KKday限時推出低至7折優惠，折後人均最平$175即可兩小時無限任釣蝦，而且現在趁著大閘蟹季，場主更特別加設期間限定的「釣大閘蟹」體驗，還可以即釣即燒，夠晒新鮮！周末假期未有節目的話，約朋友或一家大細一齊去玩幾個鐘，一次過體驗集玩樂、美食及放鬆於一身！

立即查看觀塘Halloland室內蝦場優惠

人均最平$175！兩小時任釣大頭蝦／大閘蟹

Halloland是香港其中一間最受歡迎的室內釣蝦場，場地寬敞，設施齊全，入面有2個大水池裝滿生猛大頭蝦，有足夠數量讓大家慢慢釣。第一次去未知如何操作釣竿的話，現在有專人教學指導，無論新手或老手都可以輕鬆上手！今次KKday推出的「釣蝦套餐」有四款選擇，分別為一人、二人、四人及八人，當中再分為2小時或3小時，絕對有時間學習再實習！

最近場主更因應大閘蟹季節，特別加設期間限定「釣大閘蟹」活動，大家可以釣到活跳跳的鮮蝦之外，更有機會釣到肥美飽滿的大閘蟹，一次過可以滿足蝦控或蟹迷。釣完之後大家可以現場即煮即燒，Halloland提供椒鹽及清蒸兩款烹調方法，椒鹽香口惹味，而清蒸則可以保留海鮮的鮮甜，各有喜好。現在KKday限時優惠後，人均最平$175就可以又玩又食兩小時，非常抵玩！

【78 折優惠】一人自嗨釣蝦套餐

特價：$195/位｜ 原價：$250/位

SHOP NOW

【75 折優惠】二人同行釣蝦套餐

特價：$376/2位｜ 原價：$500/2位

SHOP NOW

【72 折優惠】四人同行釣蝦套餐

特價：$720/4位｜ 原價：$1,000/4位

SHOP NOW

【7 折優惠】八人闔家歡釣蝦套餐

特價：$1,400/8位｜ 原價：$2,000/8位

SHOP NOW

2個大水池裝滿生猛大頭蝦

任釣生猛大頭蝦

期間限定釣大閘蟹

觀塘Halloland室內蝦場釣蝦限時7折起

Halloland

地址: 觀塘巧明街116-118號萬年工業大廈4樓A (地圖)

