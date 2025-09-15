宮保雞丁食譜│醬汁醃料最後先加？雞髀肉煮保嫩滑

同志影展開鑼 公屋案原告 Nick 獲獎
轉季天氣，胃口欠佳，微微酸又帶少許辣的宮保雞丁是很好送飯的菜式。一般宮保雞丁用雞胸來做，不過如果煮不好很易變老，用雞髀肉來煮就比較穩陣。花生要在炒好雞丁最後才加，便不會被醬汁弄得腍身影響香脆口感，即睇如何製作宮保雞丁：
宮保雞丁（4人份量）
時間：25分鐘
材料
雞髀肉1塊
大葱1條
蒜頭2瓣
乾葱1粒
紅辣椒1隻
乾辣椒10隻
炸花生2湯匙
芝麻少許
醃料：
糖少許
鹽少許
胡椒粉少許
生抽1茶匙
老抽1茶匙
紹酒1茶匙
粟粉1茶匙
醬汁：
陳醋1湯匙
蠔油1茶匙
老抽少許
辣豆瓣醬半湯匙
花椒油1茶匙
粟粉1茶匙
糖半茶匙
做法
1. 辣椒乾剪成粒，倒去辣椒籽。大葱和紅椒切粒，蒜頭和乾葱切碎。
2. 雞髀肉去皮，切粒，加醃料略醃。燒熱油，加入雞肉煎至表面轉色，盛起備用。醬汁混合備用。
3. 另起鑊，加油，爆香蒜頭和乾葱，加入大葱和紅椒，加入辣椒乾，雞肉回鑊快炒至肉全熟，加入醬油炒至收汁。加入炸過的花生和撒芝麻，上碟。
家常小菜食譜│粟米魚塊 唔洗炸都咁好食 只需用這一材料醃魚？
