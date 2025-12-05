宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
假面騎士最兇反派親自下場！ 宮原華音突然跑去職業擂台？
15歲就靠一般徵選直接把三愛水着代言人搶到手
那年她才高一，170cm配長腿＋娃娃臉，一堆專業模特兒直接被她按在地上摩擦。廣告一播，全日本男生手機桌布瞬間統一：「這誰家女高中生啊，拜託讓我當她拖鞋」。
結果沒幾年直接轉行拍動作片，一腳把攝影機都踢歪
2014年《ハイキック・エンジェルス》直接讓她當主角，片場一記側踢過去，導演當場傻眼：「我以為要吊鋼絲，結果她真的踢飛了道具😂」。
2023年跑去演假面騎士最兇反派，粉絲直接叫她女王大人
《仮面ライダーガッチャード》裡她演クロトー，那個冷笑＋甩頭髮＋高踢爆氣場，小朋友看完晚上都做惡夢，大人卻瘋狂舔屏：「クロトー大人請踩我一腳」。
當完騎士反派還不滿足，直接報名去打職業踢拳
她在RISE當完啦啦隊，直接穿短褲上擂台，首戰一記中段踢把對手踢到跪地。粉絲當場暴動：「寫真偶像跑來真打，這什麼神仙劇本」。
今年還接了牙狼跟將軍忍者電影，繼續砍人砍到手軟
2026年《牙狼〈GARO〉東ノ界楼》演女忍者エルミナ，還有《SHOGUN’S NINJA》直接當女主角お喬，預告一出粉絲直接尖叫：「又可以看華音醬拿刀了」「這女人根本是行走的動作片」。
寫真也沒放棄，28歲腹肌直接把鏡頭打裂
8月數位寫真集《kanon》一出，腹肌線條清晰到能夾死手機。粉絲哭著留言：「17歲跟28歲根本沒差」「這腹肌我直接拿去當手機鎖屏膜」。
TikTok隨手一腳高踢，播放直接破千萬
她偶爾心情好丟一支高踢影片，配個流行音樂，結果全網瘋傳模仿挑戰。留言永遠兩句話：「這腳我願意讓它終結我」「報名被踢要排幾年」。
IG現在變成她的健身日記加舊照殺
23.5萬粉，每天不是晨跑成功就是空手道訓練，偶爾丟張高中水着對比現在腹肌，粉絲直接崩潰：「少女感跟殺氣感同時在線」「華音醬饒命，我心臟受不了」。
X上最愛分享生活小事，像鄰家姐姐在跟你聊天
56K粉，她平時丟個接骨院奇蹟故事、或者說今天跑步成功了，粉絲馬上回：「華音醬今天也辛苦啦」「一起跑好不好」，互動甜到掉牙。
最近還在接動作片，2025年根本是她的個人動作年
從假面騎士到牙狼到忍者電影，排片表滿到快溢位。粉絲已經開始存錢準備二刷：「華音醬砍人我直接包場」。
Japhub小編有話說
宮原華音根本把人生過成真人版《街霸》：15歲賣水着、18歲踢壞片場、27歲跑去職業擂台打人、29歲還能把腹肌練得讓人腿軟，
170cm長腿＋黑帶＋寫真臉，這女人到底是哪來的終結者？下次她再丟高踢影片，我直接把螢幕供起來拜，兄弟們，一起跪著喊女王大人吧！
