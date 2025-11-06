宮古站午間黑熊閒逛驚魂！ 岩手熊親子市區郊遊內幕！

一文看清、千字超技術文：為什麼林作被起訴，張智霖不？ 林作一家表現出難以想像的從容，林作女朋友裕美提出一個靈魂拷問：「為什麼張智霖不？」 今次我們嘗試從商業罪案調查科角度解答這個問題。 雖然有些部份你未必同意，但不妨按着他們的邏輯去估算他們的起訴思維。 我和JPEX有很多恩怨情仇，除了我的朋友李奧被這班黑幫扑頭要住醫院之外，我自己也整家比幣少公開資料長期滋擾，他甚至作了一首歌抹黑我。 尤幸自己讀了一個法律碩士，對於這方面的知識多了更深刻的理解，我將會全方位和大家拆解。 兩年前，我透過蛛絲馬跡公開講咗JPEX如何模糊發牌部門和執法部的書信來往，甚至證監會亦有引用我觀點進行反駁，援引保密責任。大部份KOL也拾我牙慧，我亦曾經在商業電台《在晴朗的一天出發》向志雲大師詳細解說。 透過警察記者會的PPT，我們看得出警方把JPEX案件分了三種人。 第一種是「骨幹成員」，即是幣少及他的親密戰友，包括那些上紅色通緝令的人。 第二種是「網紅和OTC」。這個部份很複雜，也是重點的分析。林作陳怡就是這種。 第三種是「傀儡戶口方」。根據電影《門徒》劉德華的描述，他們比較像「腳」的角色，應該主要負責洗黑錢隱藏資

Fortune Insight ・ 20 分鐘前