宮崎英高的魂系哲學到底是什麼？本人親揭：並非單純高難度刁難玩家
以《黑暗靈魂》、《艾爾登法環》等遊戲聞名的 FromSoftware，其作品一直以來都以超高的挑戰性著稱，也讓「魂系遊戲」成為了硬派難度的代名詞，開創了一個全新的遊戲玩法。而 FromSoftware 社長兼製作人宮崎英高，在最近的訪問中提到了團隊對於遊戲難度的設計哲學，目標不是單純的堆高數值來惡意刁難玩家。
宮崎英高在近期接受外媒 Game Informer 訪問時，深入分享了團隊對於遊戲難度的設計哲學。他強調，開發團隊的目標從來就不是單純的去靠堆疊數值來刁難玩家，真正的關鍵在於如何做到「公平的增加難度」。
宮崎英高解釋，當玩家在遊戲中死亡時，必須讓他們能夠理解自己「為什麼會死」，並且去感覺到這個失敗的結果是合理的、有跡可循的，這樣才有意義，而這也是 FromSoftware 想要達成的目標。畢竟遊戲設計的重點，本身就是在於提供一個合理的學習曲線，讓玩家能夠從每一次的死亡中取教訓，從中感受到自己技術的成長。
當然宮崎英高也知道許多玩家在面對艱難的 Boss 戰時，當下可能會感到憤怒、震驚，甚至質疑遊戲設計不合理。但他認為這就是遊戲體驗節奏的一部分。他和團隊堅信具有挑戰性的遊戲是有其價值的，但他們絕對不支持製作那種有不公平惡意的遊戲。
