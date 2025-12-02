焦點

精神科醫生籲感不安即遠離資訊　附情緒熱線

宮崎葵「森林系女神」40歲生日，少女模樣原來已是4孩靚媽！零負擔保養大法在於分三段的浸浴法

宮崎葵「森林系女神」40歲生日，少女模樣原來已是4孩靚媽！零負擔保養大法在於分三段的浸浴法
宮崎葵「森林系女神」40歲生日，少女模樣原來已是4孩靚媽！零負擔保養大法在於分三段的浸浴法

在11月30日迎來40歲生日的宮崎葵，是日本藝能界經典的森林系女神，齊瀏海的靈氣造型已成為標誌，數年前再婚後，有指今年已成為四孩之母。但一身氣質，沒有被婚姻不順而打倒，她建立了微小但有效的保養法，就算普通人學起來也不會有負擔。

TOKYO, JAPAN - OCTOBER 25: Japanese actress Aoi Miyazaki attends 'Eureka' Talk Show during the 35th Tokyo International Film Festival on October 25, 2022 in Tokyo, Japan. (Photo by VCG/VCG via Getty Images)
TOKYO, JAPAN - OCTOBER 25: Japanese actress Aoi Miyazaki attends 'Eureka' Talk Show during the 35th Tokyo International Film Festival on October 25, 2022 in Tokyo, Japan. (Photo by VCG/VCG via Getty Images)

到了40歲，經歷了人生那麼多高低起伏，宮崎葵還是有著一臉孩子氣。以童星身分出道的她，無論是經典作《害蟲》和《純情閃耀》等，都在觀眾心目中建立了溫暖而堅強的形象。當然，她在寫真集中大賣的清純感，以及森系女孩的定位也深入民心。

xxx during the red carpet of the 30th Tokyo International Film Festival at Roppongi Hills on October 25, 2017 in Tokyo, Japan.
xxx during the red carpet of the 30th Tokyo International Film Festival at Roppongi Hills on October 25, 2017 in Tokyo, Japan.

宮崎葵身型嬌小，她曾分享過自己並非天生纖瘦的體質，但要憑著少吃多餐，以及每餐吃七分飽的堅持，由用餐習慣慢慢達至減重效果。在飲食偏好方面，她特別喜歡吃水果，尤其是會選當造的水果，混合成沙律，健康也會份外美味。另外，她也是個番茄迷，不但有飽肚感，也能令皮膚更亮白。

at the 'Eli, Eli, Lema Sabachthani?' Talk Show during 2022 Tokyo International Film Festival on October 25, 2022 in Tokyo, Japan.
at the 'Eli, Eli, Lema Sabachthani?' Talk Show during 2022 Tokyo International Film Festival on October 25, 2022 in Tokyo, Japan.

她的肌膚仍然透亮又具有光澤感，因為她和很多日本女星一樣熱愛浸浴，她喜歡的是連肩膀位置也一同浸泡的全身浴，比半身浴能消耗更多卡路里。宮崎葵認為每天都出汗非常重要，於是她的習慣是每泡十分鐘就離開熱水，休息三分鐘，再重複入浴三次。這樣除了可以提升血液循環，也避免了身體因過熱而產生的風險。

TOKYO, JAPAN - OCTOBER 25: Japanese actress Aoi Miyazaki attends 'Eureka' Talk Show during the 35th Tokyo International Film Festival on October 25, 2022 in Tokyo, Japan. (Photo by VCG/VCG via Getty Images)
TOKYO, JAPAN - OCTOBER 25: Japanese actress Aoi Miyazaki attends 'Eureka' Talk Show during the 35th Tokyo International Film Festival on October 25, 2022 in Tokyo, Japan. (Photo by VCG/VCG via Getty Images)

沐浴也要顧及面部肌膚，宮崎葵在洗澡時絕對不會直接用熱水對著臉沖洗，避免因為一時之便利，令毛孔擴張，長久下去會令肌膚變得粗糙。浸浴後當然要好好保濕，宮崎葵提醒塗抹乳液時必需要溫柔，不不要用力揉搓肌膚，避免長出細紋。每一樣都是小細節，但合起來就成就了40歲的少女肌膚！

相關文章：內田有紀「日本短髮女神」原來50歲生日！肌膚緊緻發光的極簡保養法：每天以一杯「綠拿鐵」開始

