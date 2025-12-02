宮崎葵「森林系女神」40歲生日，少女模樣原來已是4孩靚媽！零負擔保養大法在於分三段的浸浴法

精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
在11月30日迎來40歲生日的宮崎葵，是日本藝能界經典的森林系女神，齊瀏海的靈氣造型已成為標誌，數年前再婚後，有指今年已成為四孩之母。但一身氣質，沒有被婚姻不順而打倒，她建立了微小但有效的保養法，就算普通人學起來也不會有負擔。
到了40歲，經歷了人生那麼多高低起伏，宮崎葵還是有著一臉孩子氣。以童星身分出道的她，無論是經典作《害蟲》和《純情閃耀》等，都在觀眾心目中建立了溫暖而堅強的形象。當然，她在寫真集中大賣的清純感，以及森系女孩的定位也深入民心。
宮崎葵身型嬌小，她曾分享過自己並非天生纖瘦的體質，但要憑著少吃多餐，以及每餐吃七分飽的堅持，由用餐習慣慢慢達至減重效果。在飲食偏好方面，她特別喜歡吃水果，尤其是會選當造的水果，混合成沙律，健康也會份外美味。另外，她也是個番茄迷，不但有飽肚感，也能令皮膚更亮白。
她的肌膚仍然透亮又具有光澤感，因為她和很多日本女星一樣熱愛浸浴，她喜歡的是連肩膀位置也一同浸泡的全身浴，比半身浴能消耗更多卡路里。宮崎葵認為每天都出汗非常重要，於是她的習慣是每泡十分鐘就離開熱水，休息三分鐘，再重複入浴三次。這樣除了可以提升血液循環，也避免了身體因過熱而產生的風險。
沐浴也要顧及面部肌膚，宮崎葵在洗澡時絕對不會直接用熱水對著臉沖洗，避免因為一時之便利，令毛孔擴張，長久下去會令肌膚變得粗糙。浸浴後當然要好好保濕，宮崎葵提醒塗抹乳液時必需要溫柔，不不要用力揉搓肌膚，避免長出細紋。每一樣都是小細節，但合起來就成就了40歲的少女肌膚！
