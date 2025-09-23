一家三口柴灣墮海 母子昏迷送院情況危殆、父親情況嚴重(黃穎芝報道)

【Now新聞台】八號信號生效期間，柴灣有一家四口懷疑到海邊追風觀浪，母親及5歲兒子意外墮海，父親跳海營救，三人獲船家救起，母子昏迷送院情況危殆，父親情況嚴重，全部在深切治療部留醫。

有人墮海後在海中漂浮，期間有在岸邊的人靠近，並多次嘗試拋繩拯救遇溺的人，但都不成功，其後有經過的船家駛近，將墮海人士救起。

多名救護員到場，立即為傷者進行心外壓，將其中一名懷疑是小童的傷者救起到岸上，另外兩人則送上擔架，繼續急救。

三人由救護車送到東區醫院治理，其中一男一女帶著氧氣罩，由救護員用擔架送院，傷者的9歲女兒一同送院。

有目擊者指，事發時有多人嘗試營救墮海人士。

目擊者：「見到有人掉下海，被浪衝下海，然後被船家救起，因為船家一直聽到我們在叫，就過來救了三個人。父親已經跳下海救人，女兒都很小很害怕，哭得很厲害。都多人(圍觀)，幾乎過來觀浪的都過來幫忙。(多少人？)十多個。」

事發在柴灣嘉業街60號一個貨倉對開海面，警方約3時25分接報，指一家四口在柴灣防波堤觀浪，38歲母親及5歲兒子被大浪捲走，40歲父親跳入海救人，母子獲救後昏迷送院，父親送院時清醒。

早在改發八號信號前，柴灣防波堤附近已經非常風高浪急，海水冲至2樓高。墮海事件後，有警員在附近岸邊驅趕觀浪人群。

政府及天文台曾多次提醒，風暴期間市民應停止所有水上活動，並遠離岸邊。

#要聞