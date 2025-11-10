家人、地方領袖藉 G7 峰會呼籲釋放黎智英 「願他離世前能與侄兒擁抱」

壹傳媒創辦人黎智英已在囚逾 1,700 日，國際社會持續關注其狀況。圖為黎智英兒子黎崇恩今年九月在倫敦唐寧街見傳媒時手持父親的肖像及標語。 (Photo by Rasid Necati Aslim/Anadolu via Getty Images)

七國集團外長會議（G7 峰會）即將在加拿大安大略省尼亞加拉地區舉行，被控勾結外國勢力罪、遭囚禁近五年的壹傳媒創辦人黎智英在該區持有多間酒店及餐飲娛樂業務。黎智英的家人及尼亞加拉湖濱鎮的鎮長趁機呼籲釋放黎智英，鎮長向加拿大外長阿南德發表的公開信形容，黎智英是推動民主及新聞自由的世界領袖。

「沒有犯過我們在自己國家不會做的任何過錯」

G7 外長會議將於本周三至四（12 - 13 日）在安省尼亞加拉舉行，黎智英及其家人在加拿大擁有酒店集團 Vintage Hotels，黎智英的侄女 Erica Lepp 上周四（6 日）接受加拿大廣播公司（CBC）訪問時說：「我的叔父沒有犯過我們在自己國家不會做的任何過錯。」她說，尼亞加拉湖濱鎮是黎智英加拿大的家，也是他大部分加拿大家人居主的地方。

湖濱鎮鎮長 Gary Zalepa 亦向加拿大外長阿南德發出公開信，他指出，黎智英是國際公認的推動民主和新聞自由的世界領袖，他對真相和公義的堅定承諾與勇敢捍衞，讓他贏得舉世尊敬。而在尼亞加拉湖濱鎮，黎智英及其家人對社區作出了持續的貢敵；透過 Vintage Inns，他們振興了本地經濟，創造了顯著的就業機會，活化了主要的古蹟遺產，吸引旅客並維持本地商業。因此他支持加拿政府與外長推動黎智英的釋放，秉持人權、公義和自由這些加拿大一直標榜的原則。

黎智英兒子黎崇恩日前在對中政策跨國聯盟議會上呼籲議會成員所屬國家聲援黎智英。

黎智英被控勾結外國勢力案在 2023 年 12 月開審，今年 8 月完成結案，但至今未知何時作出裁決。被囚多年的黎智英下月便 78 歲，近年健康惡化，出席結案聆訊時需要戴上心臟監測儀器，其兒子黎崇恩今年形容父親「時日無多」。

加拿大總理上月呼籲釋放黎智英

Erica Lepp 也很關注黎智英的健康狀況，指他患有糖尿病。黎智英已被關押超過 1,700 日，Lepp 說，即使對年輕人也不是一個健康環境。對於湖濱鎮鎮長的公開支持，她表示家人對此感到十分高興。但她指出，加拿大政界人士最近的聲援太遲，黎智英已被囚四年多了，「但願在黎智英離世之前，能夠與我的侄兒擁抱一下。

黎崇恩亦感謝加拿大政府對黎智英的聲援，他在上周四透過視像出席加拿大外交和國際發展常務委員會會議時說，其父親多年來致力倡議和平，促請加拿大繼續關注黎智英，「在這個非常黑暗的時期，這點是非常需要的」。

加拿大總理卡尼在上月 16 日多倫多一個記者會上被問及加國政府會否向黎智英頒發榮譽公民榮銜時表示，加拿大支持新聞自由，並呼籲釋放黎智英。至於榮譽公民榮銜，有既定程序處理。