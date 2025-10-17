家傳之「保」 ｜胡定欣走入昔日父母打拼海味舖工作 罕談生小朋友計劃：希望佢可以好似我咁無後顧之憂去追夢

胡定欣談西營盤：我會覺得呢條街有家嘅感覺

最後一集《家傳之「保」》主角是近日與醫生男友陳建華步入婚姻新生活的胡定欣，還有罕有出鏡的胡媽媽；今集胡定欣將走入昔日胡媽媽與胡爸爸努力打拼的海味舖，體驗二人當年的工作點滴，胡媽媽更會全程「幕後監督」。在有數十年海味舖經驗的李生指導下，定欣先後體驗了分辨花膠、發海參、埋數對單、推車送貨等海味舖工作日常；由於定欣小時候經常到父母工作的海味舖蹓躂，日子有功下，整個西營盤街坊都幾乎認識她，故定欣送貨期間遇上不少「老朋友」，看著定欣與他們開心熱情地打招呼、聊天甚至吃飯，加上舊式街道的背景，畫面盡是港式人情味，定欣自己亦笑言：「我真係呢條街出世㗎」、「我爸媽當咗啲客人係佢哋朋友，我會覺得呢條街有家嘅感覺。」另一個有趣的地方是，定欣打工期間不斷偷嚐乾瑤柱，原來這個是定欣小時候到海味舖的「指定動作」。

近日定欣結婚喜訊成為全城熱話，巧合的是，定欣在節目中還談及了生小朋友計劃，直指小朋友是「上天嘅禮物」之餘，還透露希望將來的小朋友能像自己一樣「無後顧之憂的去追夢」。另胡媽媽亦意外披露了揀女婿的條件是要「有愛心」和「穩重」，似乎暗示了定欣老公具備了以上兩大優點！另定欣與媽咪還應製作組要求玩了「母女傳承度測試」，這個測試除反映了胡氏一家感情甚為要好外，還反映了胡媽媽最希望女兒長得跟自己相像。事緣其中一條問題是「最喜愛的胡定欣作品」，胡媽媽毫不猶豫地選擇了《大唐雙龍傳》：「因為你化晒古裝成個我嘅樣咁，所以我好鍾意。」之後胡媽媽更「詳細剖析」定欣妝前妝後出入有多大、以及如何一時似爹哋、一時似媽咪，相當Cutie。

定欣在節目中還會激罕談及自覺對父母的遺憾，以及胡媽媽如何透過「花膠」向女兒表達愛意。想親眼直擊更多定欣與胡媽媽的親密互動，敬請鎖定本周日晚播出的最後一集《家傳之「保」》。

