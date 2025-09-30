家傳之保｜黃翠如體驗爸爸昔日賣魚工作 感恩父親照顧：到底係賣咗幾多條魚？

家傳之保｜黃翠如體驗爸爸昔日賣魚工作 感恩父親照顧：養活一家到底係賣咗幾多條魚？

由譚俊彥（Shaun）、胡定欣和黃翠如主持嘅TVB全新節目《家傳之「保」》將喺10月5日播出，三人將會於節目中體驗一次爸爸媽媽昔日從事嘅行業，譚俊彥到洋服店打工學做裁縫、家族從事海味生意嘅胡定欣到海味店體驗，至於黃翠如則到魚檔打工 ，一手一腳起魚鱗、劏魚和擺魚，透過走入上一代嘅職場，啟發佢哋了解父母最值得保護和傳承嘅精神。節目中，三人皆有「伴侶」陪伴打工，前者伴侶係狄龍，後者係胡定欣媽媽，黃翠如則獲老公蕭正楠陪伴，仲由探班變兼職，為店舖推銷，賺得1萬蚊生意，蕭正楠表示自己另有任務在身，就係將外父嘅手寫信送畀黃翠如，黃翠如指係屋企嘅傳統，因為每次屋企有啲經歷嗰陣，爸爸都會寫封「家書」，每次睇都會好感動。

廣告 廣告

有「地獄廚神」之稱嘅黃翠如雖然自細出入魚檔，但劏魚對佢而言極具難度：「自細睇住爸爸鋪魚、舖冰、劏魚、起鱗， 每個過程我都成日睇，但今次係第一次做，比我想像中困難好多，因為當客人揀咗一條魚要盡快清咗啲鱗起腮起內臟 ，個刀工係好難， 仲要保留條魚要靚畀個客人，真係唔容易，所以好感恩爸爸以往嘅努力照顧我哋。」黃翠如當刻表現得雞手鴨腳，老闆娘即笑言：「睇你揸刀應該都好少煮飯喇」，黃翠如只能回報一個尷尬而又不失禮貌嘅微笑。黃翠如憶起父親以往長年天未光就開工亦感觸落淚，表示計唔到爸爸以前到底係有幾辛苦：「以前我爸爸喺魚檔，每賣一條魚都要好努力，養活我哋一家到底係賣咗幾多幾多條魚？」

《娛樂新聞報導》截圖

《娛樂新聞報導》截圖

《娛樂新聞報導》截圖

《娛樂新聞報導》截圖

《娛樂新聞報導》截圖

《娛樂新聞報導》截圖

《娛樂新聞報導》截圖

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！