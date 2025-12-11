家品創意用法｜書擋10大隱藏用法 雪櫃更企理、放衫慳位、變身磁力牆

書擋除了讓你整齊放置書本避免掉下來，原來還有其他用途？看似用途單一的書擋，可到了一向擅於收納的日本人手上發揮小小創意，書擋秒變收納神器！Yahoo著數專員為大家整理出書擋10大隱藏收納用法，從衣櫃到廚房，甚至廁所都能派上用場，大家快點學起來吧！

比起傳統款式，更建議平面設計的書擋，因為不少用法都依賴它的平整表面。 在$12店有四種尺寸可選，無印良品也有類似款的鋼製書擋，價格在$15至$30之間，性價比超高！

傳統款式書擋

鋼製書擋

以下10大用法可謂遍佈家居的每個角落，從衣櫃、化妝枱、廚房、客廳，以至廁所都能用到它！

1. 衣櫃：分隔及壓縮衣物的效果

書擋可以放在衣櫃或收納盒裡作分隔，既能節省空間，又能防止衣物亂跑。抽出一件衣服時，其他衣物也不會東倒西歪，輕鬆維持衣櫃內整齊企理。

書擋能輕鬆移動衣服，拿出需要的衣服後便把書擋向內移，便能維持櫃內整齊。（instagram@onnela.tv）

香港天氣百幻莫測忽冷忽熱，長短袖衣物經常需要交替使用，使用書擋亦可能根據使用頻率分隔開長袖較厚與長袖較薄的衣物，就能更輕鬆移動衣服。（instagram@misato_yasunari）

只要將書擋倒放，襪、頸巾、打底衣物亦一樣能用書擋好好收起。（instagram@kayo3kuru3）

這方法相當適合收納一些較蓬鬆的衣物如冬天經常穿著的毛衣，能有壓縮衣物的效果，節省衣櫃不少位置，即使再買多幾件衣物亦有位可放置（instagram@kayo3kuru3）

2. 床邊小物救星

香港寸金尺土，空間有限，不少人的床邊未必可以擺到一個床頭櫃，放在床上又怕會弄壞，但又沒有位置可以擺放小物如電話、眼鏡、紙巾等，書擋正正可以解決這個問題。把它夾在床褥下，再掛上帶磁鐵的小收納盒，手機、眼鏡、紙巾通通有地方放，再也不用擔心床上亂糟糟了。

床頭小物收納兜（instagram@kipo_room_）

3. 電腦支架DIY

不想多買一個電腦支架?其實書擋亦可以當作支架使用。只需在書擋上面貼上Daiso防滑及耐震墊，固定電腦避免滑下，便能承托起整部電腦，簡單又慳錢！

daiso 防滑及耐震墊

在書擋上面貼上daiso 防滑及耐震墊，固定電腦避免滑下（instagram@kipo_room_）

書擋能承托起整部電腦作支架用（instagram@kipo_room_）

4. 移動式手袋收納空間：需配合掛鉤

將書擋夾在桌邊的大型物件下，再配上掛鉤，就能變成移動式手袋收納架。手包再也不用丟地上，避免弄髒，拿取也超方便！

移動式手袋收納空間（instagram@kipo_room_）

5. 迷你垃圾桶支架

切菜、削水果時，垃圾袋總是立不起來，要扔兩次才可以成功扔垃圾？只要把兩個書擋擺成「L」形，套上垃圾袋，立刻變身穩固的小型垃圾桶，丟垃圾再也不手忙腳亂！

只要將兩個書擋打對放（instagram@pike_no_kurashi）

將垃圾袋套上去，即可成為一個小型垃圾桶支架（instagram@pike_no_kurashi）

6. 可移式沙發小桌

坐在沙發時，手或會拿著一些茶杯及食物，放在沙發上又怕打翻，弄污沙發，總是沒地方放。只要合併兩個書擋並放在沙發扶手上，用雙面膠將其固定在托盤上，即可製成一個沙發小桌放置茶杯及食物。

將兩個書擋合併並放在沙發扶手上，用雙面膠固定在托盤上（instagram@pike_no_kurashi）

書擋製可移式沙發小桌完成（instagram@pike_no_kurashi）

7. 廚具收納神器

如果物件放得較多較密，書擋能夠防止其他物件移位及作分隔之用。當書擋有所固定，就算放置玻璃物品如碗碟亦不怕因移位而摔爛，收納更安全，下廚自然更方便！

輕鬆分門別類地收納不用類型的廚具和餐具

8.利用小配件收納各種零碎小物

將書擋「倒L字」般擺放，平面的部分放於板上位置作承托、而打直的部分則插在層板與牆之間。這樣能更靈活地運用櫃內或層架的空間，而不少書擋都以鐵造，可利用書擋具磁力的特性，加上磁鐵掛勾、磁鐵紙巾架等等，活用空間同時，能將零碎小物整理好，看起來相當整潔。

放上風筒的同時亦能勾好電線，看起來相當整潔

書擋配上磁力紙巾架便能以懸掛方式放好紙巾（instagram@hana.s_home）

9. 另類可變形層格

把兩個書擋疊起當作另類層架，能向上增加空間，而書擋又可以隨意變闊變窄，讓你按不同的用途及空間需要，自由變更使用。

書擋變成另類可變形層格

10. 雪櫃食品分類及飲品固定

書擋亦可以會放於雪櫃中作分類，能更快速找到各類食材！另外，夏天會將汽水放入雪櫃後再飲，但橫放時會出現滾來滾去的情況，用書擋將汽水罐隔開即可解決問題，固定汽水罐，尋物自然一目了然，雪櫃亦不再亂糟糟。

以書擋放於雪櫃中作分類，能更快速找到各類食材

書擋將汽水罐隔開即可解決汽水橫放時會滾來滾去的問題

