家品創意用法｜書擋10大隱藏用法 雪櫃更企理、放衫慳位、變身磁力牆

書擋除了讓你整齊放置書本避免掉下來，原來還有其他用途？看似用途單一的書擋，可到了一向擅於收納的日本人手上發揮小小創意，書擋秒變收納神器！Yahoo著數專員為大家整理出書擋10大隱藏收納用法，從衣櫃到廚房，甚至廁所都能派上用場，大家快點學起來吧！
比起傳統款式，更建議平面設計的書擋，因為不少用法都依賴它的平整表面。 在$12店有四種尺寸可選，無印良品也有類似款的鋼製書擋，價格在$15至$30之間，性價比超高！
以下10大用法可謂遍佈家居的每個角落，從衣櫃、化妝枱、廚房、客廳，以至廁所都能用到它！
1. 衣櫃：分隔及壓縮衣物的效果
書擋可以放在衣櫃或收納盒裡作分隔，既能節省空間，又能防止衣物亂跑。抽出一件衣服時，其他衣物也不會東倒西歪，輕鬆維持衣櫃內整齊企理。
2. 床邊小物救星
香港寸金尺土，空間有限，不少人的床邊未必可以擺到一個床頭櫃，放在床上又怕會弄壞，但又沒有位置可以擺放小物如電話、眼鏡、紙巾等，書擋正正可以解決這個問題。把它夾在床褥下，再掛上帶磁鐵的小收納盒，手機、眼鏡、紙巾通通有地方放，再也不用擔心床上亂糟糟了。
3. 電腦支架DIY
不想多買一個電腦支架?其實書擋亦可以當作支架使用。只需在書擋上面貼上Daiso防滑及耐震墊，固定電腦避免滑下，便能承托起整部電腦，簡單又慳錢！
4. 移動式手袋收納空間：需配合掛鉤
將書擋夾在桌邊的大型物件下，再配上掛鉤，就能變成移動式手袋收納架。手包再也不用丟地上，避免弄髒，拿取也超方便！
5. 迷你垃圾桶支架
切菜、削水果時，垃圾袋總是立不起來，要扔兩次才可以成功扔垃圾？只要把兩個書擋擺成「L」形，套上垃圾袋，立刻變身穩固的小型垃圾桶，丟垃圾再也不手忙腳亂！
6. 可移式沙發小桌
坐在沙發時，手或會拿著一些茶杯及食物，放在沙發上又怕打翻，弄污沙發，總是沒地方放。只要合併兩個書擋並放在沙發扶手上，用雙面膠將其固定在托盤上，即可製成一個沙發小桌放置茶杯及食物。
7. 廚具收納神器
如果物件放得較多較密，書擋能夠防止其他物件移位及作分隔之用。當書擋有所固定，就算放置玻璃物品如碗碟亦不怕因移位而摔爛，收納更安全，下廚自然更方便！
8.利用小配件收納各種零碎小物
將書擋「倒L字」般擺放，平面的部分放於板上位置作承托、而打直的部分則插在層板與牆之間。這樣能更靈活地運用櫃內或層架的空間，而不少書擋都以鐵造，可利用書擋具磁力的特性，加上磁鐵掛勾、磁鐵紙巾架等等，活用空間同時，能將零碎小物整理好，看起來相當整潔。
9. 另類可變形層格
把兩個書擋疊起當作另類層架，能向上增加空間，而書擋又可以隨意變闊變窄，讓你按不同的用途及空間需要，自由變更使用。
10. 雪櫃食品分類及飲品固定
書擋亦可以會放於雪櫃中作分類，能更快速找到各類食材！另外，夏天會將汽水放入雪櫃後再飲，但橫放時會出現滾來滾去的情況，用書擋將汽水罐隔開即可解決問題，固定汽水罐，尋物自然一目了然，雪櫃亦不再亂糟糟。
