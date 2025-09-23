一家四口八號信號生效期間柴灣觀浪 三人墮海母子昏迷送院(黃穎芝報道)

【Now新聞台】八號信號生效期間，柴灣有一家四口懷疑到海邊追風觀浪，母親及5歲兒子意外墮海，父親跳海營救，三人獲船家救起，母子昏迷送院情況危殆，父親情況嚴重，全部在深切治療部留醫。

有人墮海後在海中漂浮，期間有在岸邊的人靠近，並多次嘗試拋繩拯救遇溺的人，但都不成功，其後有經過的船家駛近，將墮海人士救起。

多名救護員到場，立即為傷者進行心外壓，將一名小童救起到岸上，另外有人在救護人員的協助下登上快艇繼續急救。三人由救護車送到東區醫院治理，父親及母親戴著氧氣罩由救護員用擔架送院，他們無墮海的9歲女兒一同送院。

廣告 廣告

有目擊者指，事發時有多人嘗試營救墮海人士。

目擊者：「父親已經跳下海救人，女兒都很小很害怕，哭得很厲害。都多人(圍觀)，幾乎過來觀浪的都過來幫忙，十多個。」

事發在柴灣嘉業街60號一個貨倉對開海面，警方約3時25分接報，指一家四口在柴灣防波堤觀浪，38歲母親及5歲兒子被大浪捲走，40歲父親跳入海救人，母子獲救後昏迷送院，父親送院時清醒。消防指，他們5分鐘就到達現場，但救援過程有困難。

消防處副消防總長(機構策略)霍振明者：「我們第一時間在海面上將小童移到岸上，進行心肺復甦，亦進行AED急救，我們遇到的困難是海面情況不太穩定，我們難以安全將女士移到岸上，我們稍後決定將女士及一位在海面上等待遇溺的男士都移上船，即刻送去第三點，接他上岸，為他進行心肺復甦行動。」

早在改發八號信號前，柴灣防波堤附近已經非常風高浪急。墮海事件後，多名警員到附近岸邊巡邏，驅趕觀浪人群，勸喻他們帶同小朋友遠離海邊。政府及天文台曾多次提醒，風暴期間市民應停止所有水上活動，並遠離岸邊。

#要聞