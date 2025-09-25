一家四口狗狗獲救起避颱風 急尋暫托免放回惡劣倉地

【動物專訊】於落馬洲一個貨倉附近生活的一家四口狗狗，因為颱風襲港而獲義工救起並送到一家拳館暫時收容，惟颱風過後有客人投訴，現在要急為4隻狗狗尋找暫托家庭，否則可能要放回原地，但該倉地環境惡劣，更傳有人會打狗，熱心市民梁先生不忍心讓他們繼續過這種悲慘生活，希望他們能夠入屋。

梁先生表示，該一家四口狗狗是狗媽媽和3隻狗仔，全部性格溫馴，對人沒戒心，聽聞義工一個月會進去餵他們一次，亦聽聞附近貨倉有人會打他們。他們獲義工救起時正躲在車底避風雨。他坦言，原以為可以在拳館收留狗狗至獲得領養為止，但沒想到才開業便有客人投訴有狗，所以要急為4隻狗狗尋找暫托家庭。

他說：「我們問過很多義工，都說放回是最好的選擇，但我們仍然希望他們可以找到暫托和領養，因為那處環境很惡劣，還有人會打狗，加上那地方很快便要清拆。」他坦言，要找到可以同意照顧4隻狗的家庭十分困難，但他們一家四口經常黏在一起，實在不忍心分開他們。

如可幫忙暫托這一家四口狗狗，請透過本報Facebook專頁報道所載聯絡方法，與梁先生聯絡。

狗狗一家四口日前由義工救起，送到一家拳館避颱風。

因收到客人投訴，現在急為狗狗尋暫托。

