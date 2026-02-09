家居寬頻2026｜6大電訊商1000M/1G家居寬頻比較 月費低至$78／免安裝費+3個月月費／網上行只需$8x/月？

大部份家庭都會選用光纖寬頻服務，全因網絡較穩定及網速快。Yahoo著數專員整合全港6間電訊商最新家居寬頻新用戶網上優惠，現時主流的服務屬1000M或1G光纖入屋寬頻，而部份電訊商推廣近年2500M寬頻服務，更高速的服務適合熱愛打機及需要同時連接大量上網設備的用戶，而價錢亦較高。一般家庭1000M或1G的網速已非常夠用，其中最低月費只是$78起，網上行亦有抵玩優惠，快來比較新客優惠，方便之後「轉會」啦。

1000M或1G固網家居寬頻最低月費

全數服務供應商最低月費計劃的合約承諾期普遍為24至36個月，其中3間有公屋和私樓月費不同價的現象，而且網上查詢的收費只供參考，需留意網絡覆蓋問題，部分住宅地址未必能使用本文所述的優惠。今期中國移動月費最平$78起，網上行預繳計劃平均月費最平$83，而香港寬頻只有24個月合約期，更豁免安裝費，適合一般小家庭需要。

家居寬頻月費參考

網上行

光纖入屋寬頻震撼優惠平均月費$83：指定屋苑新用戶簽約24個月，預繳原價$4,988全期月費，送$3,000手機及智能家電電子現金券，平均月費只需$83。

1000M光纖入屋寬頻計網上限時優惠：選用指定1000M寬頻服務，月費低至$148，36個月合約期，安裝/啟動服務費用$480(公屋住戶)；$680(私人住宅)。

優惠：客戶可享csl$1,000手機及手機配件電子禮券 或 Gemini 3 升電子空氣炸鍋 (GAF03BK)及創維多功能電火鍋F25-CR 組合 或 ZTE ZXHN H6701Q 路由器。

新居入伙限定：特選新居入伙屋苑一覽表之屋苑可享新居入伙限定優惠，申請指定 2500M光纖入屋寬頻服務，並簽訂24或36個月承諾期，月費低至$148起，送華爲 V281s二合一 Wi-Fi 7 數據機/路由器及HKT家居電話服務。

網上限定免費升級 F5G-A 超級寬頻，送價值$2,399 Wi-Fi 7 路由器或$798全自動研磨咖啡機、免費 NETVIGATOR SHiELD 家居網路防護服務及豁免安裝費

樂齡爸媽寬頻服務計劃：月費低至$88起，限指定屋苑新用戶簽約24個月指定服務計劃，送 「大管家」服務、HKT 家居電話服務及指定禮品Panasonic KX-TS500MX 有線電話(黑色/白色) 乙份，另豁免安裝費，優惠只適用於65歲或以上並能出示有效長者卡人士。

申請連結

香港寬頻

$88/$109 1000M家居寬頻計劃 + 香港寬頻「卓越」豐盛優居樂(需額外報價)：平均月費$88(公屋)/$109(私樓)，24個月合約期，需預繳$200，第1-4個月每月回贈$50。

優惠：豁免安裝費，送SAFE網絡安全防護及防毒軟件（6個月），指定客戶再送Global SIM 熱門亞太激玩優惠；推薦親友成功登記及啟動指定家居寬頻計劃，推薦人及新客戶各獲$400賬額回贈。

申請連結

HGC

Wi-Fi 6 路由器 x 1G家居寬頻轉台優惠，公屋住戶月費$119，私人住宅月費$129，36個月合約，私人住宅寬頻安裝費$180，只適用於香港寬頻客戶轉台。

hmvod x 1G家居寬頻轉台優惠：公屋住戶月費$109，私人住宅月費$119，36個月合約，連hmvod尊貴組合，包括員無限睇及免費睇服務，私樓安裝費$180。

優惠：100分鐘hgc on air 屋外Wi-Fi服務。屋外Wi-Fi服務。

HGC

申請連結

SmarTone

家居光纖1000：指定地址低至$88，公屋住戶/私人住宅月費$98起，36個月合約期，180日延期啟用。

優惠：免安裝費。限時優惠：同時登記「家+電話」服務可享每月額外$20回贈

Home 5G寬頻：平均月費$98，30個月合約期，須自備指定型號的5G無線路由器，只適用於指定住宅地址。

Smartone

申請連結

有線寬頻

有線寬頻

農曆新年優惠：即日起至2月16日，新登記 2x1000M光纖寬頻嘅用戶，每月只需$88，合約期48個月，可享CABLE Shop $800電子現金券。

1000M光纖寬頻：1000M光纖寬頻$88，36個月合約，公私屋苑劃一價，須繳付安裝費$300，如用戶於服務生效前終止該服務計劃，安裝費將不獲退還。

優惠：用戶連續使用寬頻服務16個月可享$300月費回贈、輸入推廣碼「hmvod12」特選客戶尊享12個月hmvod會員連12張首輪電影券

申請連結

中國移動

中國移動

家居寬頻1000服務計劃：公屋住戶月費限時$78起；私人住宅月費限時$98起，36個月合約，設180日彈性生效期。

優惠：免安裝費；免3個月月費優惠 (第2、第5及第7個月)、限時每月月費減$10。

申請連結

