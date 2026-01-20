湯水食譜｜蘋果雪梨煲魚腥草 Apple, Yellow Pear and Fishwort Dri

魚腥草是常見的湯水材料，有抗菌消炎、清熱解毒的功效，也有助預防流行性感冒，配以蘋果、雪梨乾及椰棗煲水，味道清甜，大人小朋友都適合飲用。

製作時間: 1小時以上

份量人數: 3-4人



食材

魚腥草 Fishwort 300克/g

蘋果 Apple 2個/pcs

雪梨乾 Dry yellow pear 6-8片/slice

椰棗 Date palm 3粒/pcs

陳皮 Dry tangerine peel 2角/⅔pc





作法:

1 ：

魚腥草洗淨去根 Rinse fishwort.

2 ：

切至每段約3-4吋長 Cut into 3-4 inch sections.

3 ：

浸水20分鐘，瀝乾備用 Soak in water for 20 minutes. Drain dry.

4 ：

蘋果去芯去核 Remove the core and seeds of the apples.

5 ：

陳皮浸軟刮囊 Soak dry tangerine peel until tender and remove the pith.

6 ：

煲滾3公升水，下蘋果、雪梨乾、椰棗及陳皮 Bring 3L water to a boil, add apple, dry yellow pear, date palm and dry tangerine peel.

7 ：

滾起後轉小火煲1小時45分鐘 Bring to a boil again. Turn to low heat and boil for 1 hour and 45 minutes.

8 ：

下魚腥草煲15分鐘，完成 Add fishwort and boil for 15 minutes. Done.





- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/52779

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com