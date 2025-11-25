關注

家常菜食譜│台菜蒼蠅頭 豆豉要用呢樣調味去浸泡

台灣家常菜中，有一道非常鹹香下飯的菜式叫「蒼蠅頭」。先不要尖叫，這個菜的材料沒有烏蠅，即睇Yahoo食譜：

台灣家常菜中，有一道非常鹹香下飯的菜式叫「蒼蠅頭」。先不要尖叫，這個菜的材料沒有烏蠅，所謂的蒼蠅頭其實是豆豉，在翠綠的韭菜和肉碎中出沒像蒼蠅。這道菜原是台灣川菜館的福食，利用豆豉、蒜頭和辣椒炒肉碎和韭菜或韭菜花。豆豉先用米酒泡過才炒會更香，即睇如何製作台菜蒼蠅頭：

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

台菜蒼蠅頭（2人份量）

烹煮時間：20分鐘

材料：

豬肉碎80克

韭菜1把

豆豉1湯匙

蒜頭2瓣

辣椒1隻

清雞湯80毫升

米酒1湯匙

粟粉芡水適量

醃料：

鹽少許

糖少許

粟粉1茶匙

生抽2茶匙

水1湯匙

油1茶匙

調味：

生抽1湯匙

老抽2茶匙

鹽少許

糖少許

胡椒粉少許

做法

1. 豬肉碎加醃料略醃。豆豉洗一洗，用米酒浸泡。韭菜切小段，蒜頭切碎，辣椒切絲。
1. 豬肉碎加醃料略醃。豆豉洗一洗，用米酒浸泡。韭菜切小段，蒜頭切碎，辣椒切絲。
2. 燒熱油，中火爆香豬肉碎，可以灒1湯匙水去把肉碎弄散，收水後把豬肉碎煎香，加蒜頭、辣椒和豆豉同爆炒，加清湯，中火煮至收汁。
2. 燒熱油，中火爆香豬肉碎，可以灒1湯匙水去把肉碎弄散，收水後把豬肉碎煎香，加蒜頭、辣椒和豆豉同爆炒,加清湯,中火煮至收汁。
3.下調味，加粟粉芡水收汁，熄火前加入韭菜碎拌勻。
3.下調味,加粟粉芡水收汁,熄火前加入韭菜碎拌勻。
完成品
完成品

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多零失敗食譜

祛濕食譜│赤小豆蓮子粥 微甜祛濕易消化

祛濕食譜│薏米雞肉飯 電飯煲一煲搞掂

祛濕食譜│冬瓜肉丸湯 細火慢浸肉嫩滑

米紙食譜│米紙粉果 減肥中享受點心樂趣

米紙食譜│朱古力香蕉米紙煎餅 香脆甜美有飽足感

米紙食譜│百變米紙化身韓式炒年糕 簡便版隨時煮得

湯水食譜│豆腐蘆筍羮 春天宜吃綠色蔬菜

雞食譜│紅棗雲耳蒸雞 - 春天養肝之寶紅棗最佳

蛋糕食譜│香蕉蜂蜜蛋糕 - 轉米粉焗蛋糕更輕軟

蛋食譜│虎紋蛋卷 要畫花紋原來要咁做

文、攝：謝翠玲

