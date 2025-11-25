家常菜食譜│台菜蒼蠅頭 豆豉要用呢樣調味去浸泡

台灣家常菜中，有一道非常鹹香下飯的菜式叫「蒼蠅頭」。先不要尖叫，這個菜的材料沒有烏蠅，所謂的蒼蠅頭其實是豆豉，在翠綠的韭菜和肉碎中出沒像蒼蠅。這道菜原是台灣川菜館的福食，利用豆豉、蒜頭和辣椒炒肉碎和韭菜或韭菜花。豆豉先用米酒泡過才炒會更香，即睇如何製作台菜蒼蠅頭：

台菜蒼蠅頭（2人份量）

烹煮時間：20分鐘

材料：

豬肉碎80克

韭菜1把

豆豉1湯匙

蒜頭2瓣

辣椒1隻

清雞湯80毫升

米酒1湯匙

粟粉芡水適量

醃料：

鹽少許

糖少許

粟粉1茶匙

生抽2茶匙

水1湯匙

油1茶匙

調味：

生抽1湯匙

老抽2茶匙

鹽少許

糖少許

胡椒粉少許

做法

1. 豬肉碎加醃料略醃。豆豉洗一洗，用米酒浸泡。韭菜切小段，蒜頭切碎，辣椒切絲。

2. 燒熱油，中火爆香豬肉碎，可以灒1湯匙水去把肉碎弄散，收水後把豬肉碎煎香，加蒜頭、辣椒和豆豉同爆炒，加清湯，中火煮至收汁。

3.下調味，加粟粉芡水收汁，熄火前加入韭菜碎拌勻。

完成品

文、攝：謝翠玲