六四沙田黑漆噴「6436」　曾建峯認罪

家常菜食譜│肉碎釀豆卜 加一樣材料唔死實 醃味時可浸冬菇水？

家常菜食譜│肉碎釀豆卜 加一樣材料唔死實 醃味時可浸冬菇水？
家常菜食譜│肉碎釀豆卜 加一樣材料唔死實 醃味時可浸冬菇水？

近排提到買餸，真是讓人有「巧婦難為無米炊」的感覺，東西貴而且要幾經辛苦才搶到手，有時買完也未必記得自己買過什麼。冰鮮豬肉碎是可以多變化的食材，買回來後分成每次常用的份量，留一兩份在冰鮮格，其他放雪格，便可以方便取用。利用豬肉碎來釀豆腐卜，簡單得來啖啖肉，而且沒有骨，老人小朋友也啱食。想令釀餡不會死實實，豬肉碎醃味時可以加浸冬菇水，增加水份，也增加香氣，即睇如何做肉碎釀豆卜：

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

肉碎釀豆卜（3人份量）

需時：20分鐘

材料：

豬肉碎120克

豆腐卜8粒

冬菇（浸軟）2隻

芫荽1條

粟粉少許

大紅椒（切碎）1茶匙

大青椒（切碎）1茶匙

醃料：

糖少許

生抽1湯匙

粟粉1湯匙

油半茶匙

浸冬菇水2湯匙

芡汁：

水100毫升

雞粉半茶匙

鹽少許

糖少許

麻油少許

粟粉1茶匙

胡椒粉少許

老抽少許

做法：

1. 豬肉碎加醃料順時針拌勻至稍起膠，芫荽剁碎，冬菇切粒，加入繼續拌勻。豆腐卜用熱水淋一淋，切開。
2. 豆腐卜拍上少許粟粉，再釀入豬肉餡。排在蒸盤中。
3. 水滾，放入蒸盤，隔水大火蒸8分鐘，取出，排在碟中。另把芡汁小火煮滾，加入青紅椒粒，煮至稠身，淋在釀豆卜上。
今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

