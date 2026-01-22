專訪車婉婉｜母親離世傷心成低潮：希望我冇讓曾志偉丟架
家常菜食譜｜肉碎蒸水蛋
呢道菜又名肥仔蛋，最適合想增肥的朋友，或者畀太過奀瘦嘅小朋友撈飯食，有蛋、有肉、有雞湯、有白飯，即係蛋白質、脂肪、澱粉質都齊晒，想唔增磅都難呀，加埋條菜就啱晒嘞！
製作時間: 30分鐘內
份量人數: 5-6人
食材
雞蛋 Egg 3隻/pcs
免治豬肉 Minced pork 75克/g
生抽 Soy sauce 1茶匙/tsp
雞湯 Chicken broth 適量/To use
作法:
1 ：
免治豬肉與豉油拌勻 Stir well minced pork and soy sauce.
2 ：
攤平在碟上，隔水蒸5分鐘 Steam for 5 minutes.
3 ：
雞蛋加1.2倍雞湯拂勻 Whisk eggs with 1.2 times of chicken broth.
4 ：
蛋液過篩倒進碟內 Stain egg liquid in the dish slowly..
5 ：
繼續隔水蒸約6分鐘即成 Steam for 6 minutes more.
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/53835
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
其他人也在看
炸醬麵食譜│炸醬麵做法超簡單！五花腩切丁有一個簡易秘訣？
京式炸醬麵跟港式雲吞麵舖的炸醬是不同風味的肉醬，傳統北京做法以濕黃醬作醬料主打，但香港較難買黃醬，可以用磨豉醬來代替，也可以有接近的效果。炸醬主要材料是五花肉丁，但不能切太大塊，吃起來會油膩，但如果肉太軟又很難切細丁，可以先放入冰箱雪至稍硬身，便可以解決這問題，即睇如何製作炸醬麵：Yahoo Food ・ 8 小時前
氣炸鍋食譜｜脆皮雞下髀 Airfryer Crispy Chicken Drumstrick
雞下髀即係雞鎚，啖啖肉又有雞味，食落開心又滿足，一向都好受小朋友同大朋友歡迎。今次仲預備咗個皮水，一出爐就香噴噴，個皮又卜卜脆，真係想食完一隻又一隻！Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
氣炸鍋食譜｜氣炸三文魚皮
好多人問氣炸三文魚皮需唔需要打魚鱗，焗魚鮫我會選擇打魚鱗，魚皮我大多數唔打魚鱗。今次買了一份比較多嘅三文魚皮，就同大家來一個測試?，之後問屋企食家?喜歡那一碟，大家猜猜有魚鱗定無魚鱗好食啲？答案係有魚鱗更香口。 三文魚皮可在Donki 買，價錢三十幾元。Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
甜品食譜｜焦糖布丁
很多西式甜品都需要用上焗爐，今次教大家這款焦糖布丁，巧妙地以蒸代焗，但同樣有香甜幼柔的效果，即使家中沒有焗爐也可一試。Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
消委會｜70+篇消委會食物安全、超市加價趨勢及網購陷阱 報告精華全收錄（不斷更新）
消委會近年發布多項深度測試報告，揭示了超市貨品加幅遠超通脹的真相，尤其是糖、飲品及食油等民生必需品，加幅之大令人驚訝！與此同時，食品背後竟隱藏致癌物與重金屬陷阱，由含有塑化劑的芝麻油、致癌物超標的肉乾，到驗出重金屬鎘的精品朱古力，食安危機防不勝防。除了食物本身，消費陷阱亦隨著購物模式改變而升級。網購平台亂收膠袋費、電子點餐隱藏加一及茶芥收費等，稍不留神就會誤墮「隱藏收費」陷阱。為了幫大家守住銀包、食得安心，Yahoo Food小編特別整合了消委會超過70篇精華報告，分為六種類型，讓大家一文看清避雷清單與入貨攻略，成為2026年最精明的消費者。Yahoo Food ・ 7 小時前
香檸紙包焗三文魚
想留係屋企為親朋好友炮製節日美食？ 今次教大家用Sharp 3合1微波蒸焗爐整「香草七彩雜菜海鮮蒸飯」，「香檸紙包焗三文魚」及「叮叮杯子蛋爐」，集純蒸、烤焗、微波三大功能，無論係中式蒸餸、烤焗意粉薄餅定翻熱食物都無問題 ！加上39cm纖薄機身同25L特大爐腔，慳位之餘仲功能多多 !部機仲有發酵功能，除咗可以發酵麵糰，仲可以整乳酪 ?另外仲有飲品加熱、解凍、燒烤及微波等不同特別功能，一部機攪掂晒 ！Cook1Cook煮一煮 ・ 2 小時前
煎堆食譜│煎堆想圓得持久有竅妙！奶黃餡加一樣嘢就非常香
煎堆轆轆，金銀滿屋。年晚煎堆，人有我有。挨年近晚，阿媽阿婆，梗會買幾個煎堆，返嚟屋企討個好意頭。又係嘅，煎堆圓碌碌，寓意團圓。金黃顏色，象徵富貴。食落熱辣辣、脆卜卜，煙韌韌、甜膩膩，簡直就係喜氣洋洋嘅化身。食煎堆，玩穿越，看看這個小圓球，如何跨越千多年，歷久嘗新。Yahoo Food ・ 8 小時前
香草七彩雜菜海鮮蒸飯
想留係屋企為親朋好友炮製節日美食？ 今次教大家用Sharp 3合1微波蒸焗爐整「香草七彩雜菜海鮮蒸飯」，「香檸紙包焗三文魚」及「叮叮杯子蛋爐」，集純蒸、烤焗、微波三大功能，無論係中式蒸餸、烤焗意粉薄餅定翻熱食物都無問題 ！加上39cm纖薄機身同25L特大爐腔，慳位之餘仲功能多多 !部機仲有發酵功能，除咗可以發酵麵糰，仲可以整乳酪 ?另外仲有飲品加熱、解凍、燒烤及微波等不同特別功能，一部機攪掂晒 ！Cook1Cook煮一煮 ・ 2 小時前
芫荽食譜｜勁茜墨魚紫菜餅
就好似榴槤一樣，芫荽嘅重口味同樣係令人愛恨分明，無中間路線可言。如果你唔鍾意食芫荽，可以唔睇呢個食譜，但係如果你係愛茜人，咁就一定要跟住嚟試下嘞！（但係你會唔會嫌食譜用嘅芫荽唔夠多？）呢道菜用嚟配湯粉麵食就最夾！Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
香港美食指南｜旅發局推介「香港好味」免費下載！50位名廚私藏清單公開 全港18區250間必食餐廳/大排檔/隱世小店
去香港邊度食好西？與其睇普通食評，不如跟住大廚去搵食！香港旅遊發展局（旅發局）聯同中華廚藝學院（CCI），近日推出最強美食企劃——「香港好味」名廚精選美食指南。 這份指南含金量極高，由超過 50 位本地名廚親自帶路，無私分享他們收工後最愛的「私藏飯堂」，涵蓋全港 18 區超過 250 間餐廳，無論是旅客定港人，即日起均可免費查閱或下載！Yahoo Food ・ 5 小時前
FX驚悚懸疑美劇《美麗毒素》Disney+獨家首播！18禁露骨性愛、血腥美學衝擊觀眾感官
靚到死？！由《美國恐怖故事》與《9-1-1》金牌監製 Ryan Murphy 親自領軍打造，一部衝擊感官與揭開人性黑暗面的話題作 — FX驚悚懸疑美劇《美麗毒素》(The Beauty) 今日於Disney+ 獨家首播頭三集！劇集未開播已掀起全球熱度，預告短短 7 天已突破 190 萬次觀看，刷新FX史上最高預告片觀看紀錄！劇集改編自美國大熱漫畫，原著作者加盟製作，故事開場即上演血肉橫飛的人體爆炸場面，將血腥美學推向極致！鏡頭毫不保留呈現連場露骨性愛場面，以 18 禁視角直攻人類對美麗的渴求與代價，全方位衝擊觀眾的心理底線與審美界限！下文將與大家分析劇集必睇原因以及頭３集精彩畫面，迎接突破尺度界限的感官震撼！Yahoo Movies HK ・ 4 小時前
六合彩結果丨即睇1月22日攪珠結果
今期六合彩頭獎無人中，下期估計頭獎基金達1千3百萬。以下為1月22日六合彩攪珠結果，馬上來看看中獎號碼！YAHOO著數 ・ 19 小時前
政府收回九龍城靠背壟道/浙江街土地 交市建局重建涉466項物業權
地政總署根據《收回土地條例》第4條張貼收回土地公告，收回位於九龍城靠背壟道/浙江街的土地，以推行市區重建項目。該項目已納入市建局2020至21年度的業務計劃，推行該項目將有助改善區內整體居住環境。項目地盤面積約16473平方米，將重建作住宅用途，並附有零售或商業設施、附屬停車場和上落客貨設施。項目亦會提供面積至少400平方米的公眾休憩空間，以及公眾停車場和政府、機構或社區設施。政府將收回項目地盤範圍內合共466項物業權益。受影響的權益將於收回土地公告張貼當日起計3個月屆滿時，復歸政府所有。合資格的住宅物業業主除可獲得法定補償外，在適用情況下亦會獲發特惠自置居所津貼或額外津貼。合資格的住宅租戶可獲安置安排或獲發特惠津貼。如根據《收回土地條例》提出的法定申索未能達成協議，受影響的業主及租戶可向土地審裁處申請裁決。申索人因提出申索而合理招致的專業費用，或會獲政府發還。(JJ)#市建局infocast ・ 1 天前
《港樓》地政總署張貼收回土地公告 推行九龍城市區重建項目
地政總署今日(22日)根據《收回土地條例》第4條張貼收回土地公告，收回位於九龍城靠背壟道/浙江街的土地，以推行市區重建項目。 該項目屬市區重建局2020至2021年度業務計劃，旨在改善區內居住環境。地盤面積約16,473平方米，將重建作住宅用途，並配備零售/商業設施、停車場及上落客貨設施。項目亦會提供至少400平方米的公眾休憩空間、公眾停車場及其他社區設施。 政府此次將收回地盤範圍內466項物業權益。相關權益將於公告張貼起三個月後(即4月23日)歸政府所有。合資格住宅業主可獲法定補償，並可能獲發特惠自置居所津貼或額外津貼；合資格租戶則可獲安置或特惠津貼。如法定申索未達成協議，業主及租戶可向土地審裁處申請裁決，並可獲發合理的專業費用補償。(ec/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
政府向棕地作業經營者招標出租四幅新界土地
地政總署今日(23日)公布，以短期租約方式招標出租四幅位於離島、元朗和屯門的政府土地，受相關政府發展項目於2029年第一季或之前收地及清拆行動影響的合資格棕地作業經營者均可承租。招標今日開始，2月24日截標。 地政總署表示，如經營者於相關政府發展項目清拆行動完結後，已兩次或以上獲邀參與以往相關短期租約招標，將不會獲邀參與是次招標。 根據現行安排，受政府發展項目影響的業務經營者，若符合相關申領準則，可獲發放法例訂明的法定補償，或以特惠津貼替代。 地政總署發言人表示，為協助棕地作業經營者搬遷業務和善用土地資源，署方一直努力物色合適的空置政府土地，以短期租約方式招標出租。 該四幅招標出租的土地可用於多類型用途，包括與建造業相關的露天存放、貨倉和工場及鋼筋預製工場；亦適合其他工業、露天存放、貨倉、工場、回收和循環再造或再加工業務。 發言人強調，地政總署會繼續物色合適的空置土地以短期租約方式招標出租，以供棕地作業經營者搬遷業務。(hc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 4 小時前
紅棗糕食譜│紅棗糕加一樣材料變幼滑！想有氣氛更可做成元寶或花形
農曆新年即將來到，如果未整好糕的，還可以爭取時間，趁今天來做個香氣四溢的紅棗糕，除了做圓形糕點，做成元寶或花形也很有新年氣氛。想紅棗糕更香滑，除了用原顆紅棗自己去核，還可以在拌好粉漿後加一茶匙油，做紅棗糕即睇如何做紅棗糕：Yahoo Food ・ 1 天前
慢煮斧頭扒
嚟緊又就快到新年，大家不妨試下整斧頭扒，朋友們一定會感覺有驚喜。Cook1Cook煮一煮 ・ 2 小時前
魚食譜｜麒麟蒸魚
蒸魚夾入冬菇同雲腿叫做《麒麟蒸魚》，好適合一啲怕魚腥味嘅小朋友食，雲腿嘅鹹香和冬菇嘅香菇味道，都可以辟到魚腥味道，大家有機會可以試試。文迪私人廚房IG連結 https://instagram.com/mandykitchen1121Cook1Cook煮一煮 ・ 9 小時前
蕃茄青醬水牛芝士
想簡單又快捷製作節日美食? ? 只要靈活運用✨Kenwood 全新Triblade XL+手提攪拌棒✨無論前菜、湯品、主菜及甜品通通都變得簡單?！配備多款配件，方便你處理唔同食材✌️，包括打蛋器、薯蓉器、 攪拌杯和碎肉器，一應俱全 ?，滿足生活上各種需要?！ 新升級1000W強勁摩打?， 攪拌面積增加35%?，攪拌速度更快、更幼滑?*，助你方便處理各種食材 ，設有多段攪拌速度選擇，可以完美掌握攪拌過程，輕鬆製作節日大餐? !Cook1Cook煮一煮 ・ 2 小時前
菠蘿食譜｜鳳梨餡
自家製鳳梨餡 每次都要講呢句 又係我部多功能料理機出動的時候 今次出動埋另一個好幫手，佢就係慢磨榨汁機，無意中係網上見到有人分享，用慢磨榨汁機將菠蘿渣和菠蘿汁分離，大大縮減左炒餡的時間，睇到咁好的分享，當然要試下喇！！ 而且用慢磨榨汁機榨出黎的菠蘿渣，仍然保留到菠蘿一絲絲的纖維，無損鳳梨餡一絲一絲的纖維口感?? 呢個咁好的方法，我一定要將佢發陽光大先得?? 食譜連結： https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=459711975960766&id=100057659010929 Follow my FB page & IG ?? #汶・煮意 #manlicacyCook1Cook煮一煮 ・ 1 天前