家常菜食譜｜肉碎蒸水蛋

地政總署根據《收回土地條例》第4條張貼收回土地公告，收回位於九龍城靠背壟道/浙江街的土地，以推行市區重建項目。該項目已納入市建局2020至21年度的業務計劃，推行該項目將有助改善區內整體居住環境。項目地盤面積約16473平方米，將重建作住宅用途，並附有零售或商業設施、附屬停車場和上落客貨設施。項目亦會提供面積至少400平方米的公眾休憩空間，以及公眾停車場和政府、機構或社區設施。政府將收回項目地盤範圍內合共466項物業權益。受影響的權益將於收回土地公告張貼當日起計3個月屆滿時，復歸政府所有。合資格的住宅物業業主除可獲得法定補償外，在適用情況下亦會獲發特惠自置居所津貼或額外津貼。合資格的住宅租戶可獲安置安排或獲發特惠津貼。如根據《收回土地條例》提出的法定申索未能達成協議，受影響的業主及租戶可向土地審裁處申請裁決。申索人因提出申索而合理招致的專業費用，或會獲政府發還。(JJ)#市建局

infocast ・ 1 天前