家常菜食譜｜瑤柱蒸水蛋

【動物專訊】大埔宏福苑造成逾百人和動物的傷亡，這場火災帶來的傷痛，並非筆墨所能道出。有動物機構帶了兩隻治療犬默默在災場附近，盼望為需要的人送上一個擁抱，帶來一點安慰。 在網上廣傳著幾張相片，是在黑暗的宏福苑中有兩隻小狗靜靜地坐在人群中。原來他們正是動物救援機構唯珍牽Regina帶來的兩隻狗狗丁丁及奇奇。Regina接受本報訪問表示，今次帶兩隻狗狗到災場，狗狗丁丁及奇奇其實是治療犬。以她經驗所知，動物有助令放鬆心情或者舒緩情緒。她見到有不少市民前來摸狗狗、餵他們吃零食，過程中互相傾訴，令情緒放鬆一下。 她分享有些災民本來壓抑着情緒，但當摸摸狗狗，大家傾訴後，也有人攬着狗狗時終忍不住放聲大哭，奇奇及丁丁就充當治療犬的角色，陪伴着大家。 她坦言起初也戰戰兢兢，因為她是眼淺的人，也擔心自己情緒應付不到，所以後來選擇了事發後數天前往，並透過與狗狗的擁抱，互相傾訴，安慰有需要的人。她們打算明天（星期日）黃昏也會再次帶同兩隻狗狗到宏福苑安慰有需要的人。 這兩隻治療犬均曾有悲慘經歷。唐狗奇奇今年4歲，原是一隻倉狗，曾死過翻生。性格善良的他經常被其他狗欺負，最初被送到唯珍牽時也受了重傷，頭殼被其他狗打傷

香港動物報 ・ 1 天前