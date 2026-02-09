家常靚湯｜清熱潤肺｜甘甜好味｜西洋菜煲鹹豬手湯

西洋菜湯係秋冬成日煲嘅湯水，因為佢有清熱潤肺、化痰止咳嘅作用，今次我地用鹹豬手嚟煲，湯水甘甜滋味，好啱一家大細飲，鹹豬手煲完湯仲可以做餸，有湯飲，有餸食，係咪好方便呢？ 西洋菜：清熱潤肺、化痰止咳、利尿去濕 鹹豬手：含豐富膠質，補血養血、滋陰潤燥、強筋健骨 紅蘿蔔：味甘性平，健脾和胃、潤肺化痰、補肝明目 椰棗：味甘性溫，補中益氣、潤肺止咳、養血安神 南北杏：潤肺止咳、生津潤燥、化痰平喘，可以改善燥咳、痰黏、條氣唔順等問題 陳皮：性溫味苦辛，理氣化痰、健脾去滯

廣告 廣告

製作時間: 1小時以上

份量人數: 5-6人



食材

西洋菜 600克

鹹豬手 1隻

紅蘿蔔 1個

椰棗 2粒

南北杏 40克

果皮 1角

薑 1片

水 2.5公升





作法:

1 ：





鹹豬手洗乾淨

2 ：





用淡鹽水浸4小時除去雪味

3 ：





西洋菜用鹽水泡浸

4 ：





過水2-3次洗淨

5 ：





紅蘿蔔洗淨

6 ：





去皮滾切件

7 ：





椰棗洗淨泡浸

8 ：





南北杏洗淨泡浸

9 ：





果皮洗淨浸軟

10 ：





去囊

11 ：





鹹豬手汆水兩面合共30分鐘

12 ：





煲滾水，除西洋菜外，所有材料放煲內

13 ：





水滾起後，分2-3次加入西洋菜，確煲水保持沸騰

14 ：





滾起後再大火煲15分鐘

15 ：





加蓋轉中小火再煲60分鐘

16 ：





夾起豬手作餸菜

17 ：





酌量加鹽調味

18 ：





完成





- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56451

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com