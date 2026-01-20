寒冷天氣警告生效 周四市區最低 11 度
肉餅食譜｜土魷蒸肉餅 Steamed Minced Pork with Dried Squid
家常菜式之中，又點少得蒸肉餅呢？土魷蒸肉餅係最常整嘅肉餅菜式，因為除咗豬肉之外，所有配料都係屋企常備嘅，話咁快就整好！
製作時間: 15分鐘內
份量人數: 1-2人
食材
免治豬肉 160克
魷魚乾 1隻
麻油 2茶匙
冬菇（切料） 3隻
蔥花 2湯匙
粟粉 1湯匙
糖 1茶匙
鹽 1/2茶匙
頭抽 1茶匙
水 3湯匙
馬蹄 適量
作法:
1 ：
把魷魚及冬菇浸軟後切成小塊，馬蹄切碎
2 ：
用廚房組紙巾稍微吸乾水分
3 ：
將所有材料及蔥花混合豬肉，加入醃料醃15分鐘後，慢慢加入水，並攪拌豬肉至順滑
4 ：
置入鑊中隔水用大火蒸約15分鐘
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/52769
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
其他人也在看
炒麵食譜｜豉油皇炒麵
十幾元材料可以炒出一大鑊豉油皇炒麵，真係好抵食。 製作時間: 15分鐘內 份量人數: 3-4人 食材 蛋炒麵 2個 芽菜（摘豆摘尾） 4 兩 蔥 幾棵 乾蔥（大size) 1顆 白芝麻 少許 甜醬 適量 生抽 3湯匙 鉅利醬油/老抽 2湯匙 蠔油 1湯匙 水 半湯匙 作法: 1 ：Cook1Cook煮一煮 ・ 1 小時前
栗子炆雞食譜｜栗子炆雞做法
家常菜香噴噴栗子炆雞 製作時間: 1小時內 份量人數: 1-2人 食材 雞 半隻 栗子 10粒 醃料 生抽 1湯匙 糖 1茶匙 醬汁 蠔油 1湯匙 生抽 1茶匙 水 250ml 作法: 1 ： 雞斬件 2 ： 雞件加入醃料拌勻醃30分鐘 3 ： 用油將雞件煎香 4 ： 加入栗子和醬汁,加蓋用小火炆20分鐘Cook1Cook煮一煮 ・ 1 小時前
煎餅食譜｜櫻花蝦蘿蔔絲煎餅
呢款蘿蔔絲煎餅可以話係煎蘿蔔糕及炸油糍的混合簡易版，不妨一試Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
蘿蔔糕食譜│5大貼士自製蘿蔔糕 想突出甜味同唔澀原來只需一個動作？
蘿蔔糕食譜滿天飛，好似每家每戶都有自己一套美味蘿蔔糕功夫。趁新年來臨，我們請到荃灣街坊小店「小廚美食」的店主小廚媽來示範一次蘿蔔糕做法，分享心得，原來要蘿蔔糕夠甜，只要在過程中加一個步驟（見文中蘿蔔糕貼士3）就可以！如此有心機，難怪小店每年的蘿蔔糕訂單都爆滿，在沒甚宣傳的情況下，一個農曆新年仍然做夠二百底之多，即刻睇睇有什麼蘿蔔糕貼士？Yahoo Food ・ 9 小時前
平價花膠變頂級貨？海參縮水點算？5大海味「回本」處理全攻略
農曆新年做節，除了必食年糕、蘿蔔糕之外，少不了要買花膠、海參、金蠔這些貴價食材「充撐場面」。動輒幾千元買回來的海味，如果因為不懂處理而煮縮水、發頭不夠大，甚至煮出一鍋腥味，真的會「肉痛」到睡不著！別讓你的心血（和金錢）付諸流水。今次我們整合了 5 種矜貴食材的「零失敗」處理及烹調秘技。無論你是想讓平價花膠發出天價口感，還是想金蠔做得比酒樓更惹味，看這篇就夠了，保證每一分錢都食得回本！Yahoo Food ・ 8 小時前
宮保雞丁食譜｜小朋友至愛｜脆卜卜｜好食好玩｜屋企以前整唔到｜雀巢宮保雞丁
小朋友至愛 脆卜卜 好食好玩 屋企以前整唔到｜雀巢宮保雞丁 去茶樓成日都會見到精緻嘅「雀巢」，原來只需要一個碗，就可以將蛋麵氣炸成雀巢形狀，再盛上經典川菜宮保雞丁，就係雀巢宮保雞丁啦！想知道點樣炸出完美嘅「雀巢」，就要睇片啦！Cook1Cook煮一煮 ・ 15 小時前
零食食譜｜芝麻麵包棒
Sesame Breadstick 芝麻麵包棒? 很好吃！作為點心或零食皆宜Cook1Cook煮一煮 ・ 10 小時前
Brunch推介2026｜Mondrian酒吧餐廳Avoca全新「High Spirits」早午餐！任飲港式飲品靈感雞尾酒、任食炒鳳尾蝦配炸饅頭
週末想在雲端景色下好好Chill一Chill？位於尖沙咀Mondrian Hong Kong 38樓的酒吧餐廳Avoca，其首創的「High Spirits」週末早午餐近日換上全新餐單迎接新年 ！除了能一邊俯瞰醉人的維多利亞港景致，現場更有DJ動感節奏注入靈魂，絕對是與好友暢敘、締造難忘回憶的最佳好去處 。Yahoo Food ・ 1 天前
黃宗澤遇時裝災難 穿全身黑衣出場 高180cm慘變視感150cm 網民：以為佢踎低
憑《新聞女王2》奪TVB「視帝」的45歲單身型男黃宗澤（Bosco），近年踏入時尚圈勇於作出多方面嘗試，而他昨日（1月19日）到深圳出席活動時疑遇「時裝災難」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
衛志豪跑渣馬拍片出post自稱「一次都冇練過」被一面倒鬧爆 網民︰你真心反省下
星期日舉行嘅《渣打馬拉松2026》，唔少明星藝人都有參加，當然少不了出post分享，話晒都係用汗水換返嚟嘅成果，呢類post網民通常都係正評。唯獨是佢衛志豪，跑完渣馬10公里賽之後出post結果俾人鬧爆，到底衰咩？Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
LOG-ON熱賣「暴走半鞋墊」香港買到！日行兩萬步靠佢，網民激讚：扁平足救星！
對於愛旅行、日行萬步「血拼」的港人來說，腳痛簡直是掃興的最大元兇～最近Threads上就有一款被稱為「暴走鞋墊」的日本好物引發熱議，有網民分享實測一個月，即使長時間步行雙腳依然無感，更封它為「扁平足救星」！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
李亞鵬醫院欠租金逾1億元 房東首開腔表態：養虎為患
天后王菲與前夫李亞鵬於2012年創辦嫣然天使兒童醫院，最近因長期拖欠房租、物業費及其他開支，費用累計已超過1.1萬億元人民幣，被法院判決須騰退場地，掀起外界熱議。李亞鵬曾表示，醫院開業以來，已完成1.1萬台唇顎裂手術，服務患兒超過50萬人次，其中7000名患兒全額免費。近日李亞鵬發布了一段長達半小時的影片，實地探訪醫院，回顧14年來的公益歷程，他沉重表示院方或許即將走入歷史。東方日報 OrientalDaily ・ 43 分鐘前
車Cam直擊｜海怡半島女童過斑馬線鞠躬揮手 司機：終於遇到
鴨脷洲海怡半島日前有司機駕車到屋苑內一條斑馬線時停車，一位女童跟隨大人過路，她期間有禮地向司機鞠躬及揮手一刻被車Cam拍下放上社交平台，影片引起網民討論，表示小朋友「好乖」、「有家教就係咁」。am730 ・ 1 天前
【759阿信屋】今期勁筍推介（19/01-01/02）
759阿信屋推出最新勁筍推介，西班牙Palacios Pizza系列低至$23.8/件、SUPREME 無激素春雞穀飼全雞1.0kg+低至$62.8/2件、Leo Kee 新加坡海南沙爹串低至 $63.9-69.9/2包，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 1 天前
紅磡現樓悅麓震憾開價 折實324萬入場 入場呎價1.59萬起平絕同區近十年
紅磡現樓新盤悅麓公佈首張價單，涉及30伙開放式及一房單位，折實平均呎價18,999元，創同區近十年新低。首批折實售價介乎324.55萬至614.44萬元，入場單位為6樓A室，實用面積203平方呎，折實僅324.55萬元，呎價低至15,988元。若單計私人住宅，是次為繼同區2015年8月環海‧東岸，首批折實入場價297萬元後，近10年來紅磡區首批折實最平的單位。全數共有5伙開放式單位折實低於400萬元，買家僅需繳付100元印花稅，極具上車吸引力。項目定價策略進取，較同區鐵路盤瑜一大幅低開逾兩成，亦較必嘉坊系列及THE HADDON有顯著折讓。不過，若對比鄰近半新盤薈點近期二手成交呎價，悅麓則高出約一成多，反映項目雖較同區一手盤有折讓，但仍屬貼市價推盤，閱讀更多：悅麓價單紅磡悅麓首批30伙 折實324萬入場 呎價1.59萬起 近10年同區最平首批30伙主打開放戶至一房 折實售價由324.55萬至614.44萬不等首批價單共包括30伙，涵蓋5伙開放式及25伙一房，實用面積介乎189至304平方呎。扣除最高10%折扣後，單位折實售價由324.55萬至614.44萬元，折實呎價介乎15,988元28Hse.com ・ 1 天前
許瑋甯再揹「Goyard後背包」輕巧可折疊至極小，根本是旅行必備！這款後背包韓妞超愛
Goyard 連續兩年登上「最保值包款」排行榜，低調卻強勢的存在感，再次證明老錢風的長青魅力。先前我們曾介紹藍心湄的人生第一顆 Goyard，用多年依舊耐看耐用，而這回許瑋甯在機場被捕捉到的私服造型，女人我最大 ・ 1 天前
內地過江超市「好特賣HotMaxx」葵芳分店結業！ 深圳價吸引力不再？ 網民：早有先兆
近年，不少內地連鎖品牌挾低價優勢進軍香港市場。其中，以「深圳價」為賣點的連鎖超市「好特賣Hot Maxx」近日傳出消息，其葵芳分店即將於2026年2月中旬結束營業。此消息最先由網民在社交平台發布，隨即引發廣泛討論。Yahoo Food ・ 9 小時前
差點與朴寶劍跑渣馬！喜愛跑步的不只周潤發，這些明星也是馬拉松常客
渣打馬拉松在日前1月18日完美落幕。今年有周潤發發哥以及劉江、鄭則仕、鮑起靜一起跑之外，林家謙、MIRROR成員Alton也參與其中。其賽在開跑前，Threads已在說看到朴寶劍、前NewJeans成員Danielle名字出現在半馬選手名單中，可惜最後二人沒有出席，差一點點就可以在渣馬場上遇上偶像。Yahoo Style HK ・ 1 天前
陳懿德為爸爸慶生曝光「會長」身份 媽媽被激讚後生
陳懿德（德德）近日於社交平台分享多張為爸爸慶祝生日嘅家庭照，寫道：「Happy birthday to my Superman🚀」。從照片所見，一家三口擺出愉悅幸福嘅笑容，非常溫馨；枱上放咗一個哥爾夫球場造型蛋糕，蛋糕上印有「會長 STANLEY」字樣，疑似係爸爸在外嘅稱號。著上橙紅色上衣嘅陳懿德爸爸雖然一頭白髮且有皺紋，但精神飽滿。而陳懿德媽媽則被網民激讚保養得宜，睇落個樣好後生，與陳懿德宛如姊妹：「你媽咪？好後生呀」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
熊本阿蘇火山觀光直升機3人失聯 包括兩名台灣遊客 乘客手機通報：偵測到強烈撞擊︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本熊本縣阿蘇市今日（ 20 日）發生觀光直升機失聯事件。一架由民間公司營運、從觀光設施「阿蘇卡德利動物樂園」起飛前往阿蘇火山的直升機，在超過預定返航時間後仍未返回，並與地面失去聯繫。機上共 3 人，包括 1 名日籍飛行員及 2 名台灣籍遊客。Yahoo新聞 ・ 3 小時前