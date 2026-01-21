立即投選年度十大消費新聞
氣炸鍋食譜｜脆皮雞下髀 Airfryer Crispy Chicken Drumstrick
雞下髀即係雞鎚，啖啖肉又有雞味，食落開心又滿足，一向都好受小朋友同大朋友歡迎。今次仲預備咗個皮水，一出爐就香噴噴，個皮又卜卜脆，真係想食完一隻又一隻！
製作時間: 30分鐘內
份量人數: 1-2人
食材
雞錘 Drumsticks 2隻/pcs
沙薑粉 Sand ginger powder 1茶匙/tsp
鹽 Salt ¼茶匙/tsp
胡椒粉 Pepper powder ¼茶匙/tsp
葱 Spring onion 少量/some
紅葱頭 Shallot 半粒/½pc
麥芽糖 Maltose 1湯匙/tbsp
昭興酒 Shaoxing wine 1茶匙/tsp
白醋 White vinegar 200毫升/ml
紅醋 Red vinegar 100毫升/ml
作法:
1 ：
將沙薑粉，鹽，胡椒粉， 蔥，紅蔥頭醃雞錘 Marinate drumsticks with sand ginger powder, salt, pepper, spring onion and shallots.
2 ：
用保鮮紙封好過夜 Wrap drumsticks with plastic wrap, let marinate overnight.
3 ：
勻白醋，紅醋，麥芽糖及紹興酒，待用 Stir and boil white vinegar, red vinegar, maltose and Shaoxing wine.
4 ：
熱水輕煮雞錘 Boil the drumsticks for short while.
5 ：
將雞錘浸醋 Soak drumsticks in vinegar mixture.
6 ：
風乾至少都要兩個鐘 Take at least two hours to air dry.
7 ：
氣炸170度15分鐘 Air fry for 15 minutes at 170°C.
8 ：
反轉雞錘 Flip over.
9 ：
放入氣炸鍋以200度氣炸2分鐘 air fry for 2 minutes at 200 °C.
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/52795
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
