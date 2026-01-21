氣炸鍋食譜｜脆皮雞下髀 Airfryer Crispy Chicken Drumstrick

雞下髀即係雞鎚，啖啖肉又有雞味，食落開心又滿足，一向都好受小朋友同大朋友歡迎。今次仲預備咗個皮水，一出爐就香噴噴，個皮又卜卜脆，真係想食完一隻又一隻！

製作時間: 30分鐘內

份量人數: 1-2人



食材

雞錘 Drumsticks 2隻/pcs

沙薑粉 Sand ginger powder 1茶匙/tsp

鹽 Salt ¼茶匙/tsp

胡椒粉 Pepper powder ¼茶匙/tsp

葱 Spring onion 少量/some

紅葱頭 Shallot 半粒/½pc

麥芽糖 Maltose 1湯匙/tbsp

昭興酒 Shaoxing wine 1茶匙/tsp

白醋 White vinegar 200毫升/ml

紅醋 Red vinegar 100毫升/ml





作法:

1 ：

將沙薑粉，鹽，胡椒粉， 蔥，紅蔥頭醃雞錘 Marinate drumsticks with sand ginger powder, salt, pepper, spring onion and shallots.

2 ：

用保鮮紙封好過夜 Wrap drumsticks with plastic wrap, let marinate overnight.

3 ：

勻白醋，紅醋，麥芽糖及紹興酒，待用 Stir and boil white vinegar, red vinegar, maltose and Shaoxing wine.

4 ：

熱水輕煮雞錘 Boil the drumsticks for short while.

5 ：

將雞錘浸醋 Soak drumsticks in vinegar mixture.

6 ：

風乾至少都要兩個鐘 Take at least two hours to air dry.

7 ：

氣炸170度15分鐘 Air fry for 15 minutes at 170°C.

8 ：

反轉雞錘 Flip over.

9 ：

放入氣炸鍋以200度氣炸2分鐘 air fry for 2 minutes at 200 °C.





