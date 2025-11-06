家常食譜│自製無添加魚豆腐 鬆軟質地要咁做

專訪｜方力申分享太太懷孕趣事竟被師奶鬧？
魚豆腐是不少人小孩喜歡的食物，但街買的多少也會有比較多的添加物和調味，如果自己製作，成份便較簡單，即睇Yahoo食譜：
魚豆腐是不少人小孩喜歡的食物，但街買的多少也會有比較多的添加物和調味，如果自己製作，成份便較簡單。把魚肉和蝦肉打成茸之後，把雞蛋液慢慢邊拌邊加入，可以拌入更多的空氣，令魚豆腐更鬆軟，即睇如何製作魚豆腐：
魚豆腐（2人份量）
烹煮時間：30分鐘
材料：
鰈魚柳150克 (或其他白身魚)
蝦仁50克
蛋1隻
木薯粉1湯匙
芝麻少許(裝飾)
調味料：
鹽少許
糖少許
胡椒粉少許
粟粉1茶匙
生抽1茶匙
做法
文、攝：謝翠玲
