家常菜食譜｜馬蹄豬肉卷 Tofu Skin Roll with Water Chestnut and

呢道馬蹄豬肉卷嘅餡料非常豐富，有豬肉、馬蹄、冬菇、蝦米⋯⋯仲有腐皮包住，煎香咗真係好吸引，雖然預備工夫好似多少少，但其實都唔復雜。最重要係呢道菜鮮味得來又香口，家人一定食得開心！

製作時間: 1小時內

份量人數: 5-6人



食材

免治豬肉 Minced pork 300克/g

馬蹄 Water chestnut 8-10粒/pcs

冬菇 Shiitake mushroom 4-6隻/pcs

蝦米 Dried shrimp 20克/g

乾葱頭 Shallot 6粒/pc

腐皮 Tofu skin 1塊/pc

番薯粉 Sweet potato starch 2湯匙/tbsp

五香粉 Five spice powder 2茶匙/tsp

浸蝦米水 Water for soaking dried shrimp 2湯匙/tbsp





作法:

1 ：

馬蹄剁碎 Shred water chestnut.

2 ：

蝦米浸軟. Soak dried shrimp until tender.

3 ：

冬菇浸軟切碎 Soak shiitake mushrooms until tender then dice.

4 ：

乾葱頭切碎 Mince shallots.

5 ：

加免治豬肉、番薯粉、五香粉拌勻至起膠 Stir with minced pork, sweet potato starch and five spice powder until sticky.

6 ：

將腐皮裁成約A4紙的長方形 Cut tofu skin into A4 paper size.

7 ：

用腐皮緊緊捲住豬肉，開口用生粉水封好 Roll the filling tightly. Stick the end with some starch solution.

8 ：

隔水蒸15分鐘至熟透 Steam for 15 minutes until cooked.

9 ：

將腐皮卷切件 Section the tofu skin rolls.

10 ：

細火煎至腐皮香脆，完成 Pan fry until tofu skin is golden brown and crispy. Done.





