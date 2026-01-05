家庭和諧神器！LG CLOiD 雙臂機械人 CES 2026 登場！生成式 AI 管家包辦全屋家務，實現「零勞務」幸福生活｜CES 2026

下班後的家務分配往往是夫妻或家人間摩擦的源頭，如果說掃地機械人、洗碗碟機是舊時代的家庭和諧神器，家務機器人就會是未來接班人。LG 在 CES 2026 展出的 LG CLOiD 家庭機械人，正正為了解決這個痛點而生。它不再是功能單一的家電，而是一位具備生成式人工智慧的全能管家，目標是打造一個 「零勞務家庭」(Zero Labor Home)，讓家人將時間花在彼此陪伴，而非無盡的勞動中。

核心技術：視覺實體 AI (Vision-Based Physical AI)

LG CLOiD 之所以能比以往的機械人更聰明，全靠以下兩大黑科技：

VLM (Vision Language Model)： 讓機械人具備「看圖說話」的能力。它能即時辨識家中的混亂狀況，例如分得出地板上的是「需要收起的玩具」還是「需要清洗的髒襪子」。

VLA (Vision-Language-Action)： 這是最關鍵的進化。它將視覺感知與具體動作直接連結。當用家說「幫我擺好餐桌」時，VLA 能讓機械人自主判斷碗碟的位置與重量，並精準控制雙臂進行抓取與擺放。

雙臂設計：靈活處理複雜家務

LG CLOiD 最引人注目的特徵是其仿生的雙臂系統。與以往移動式的圓柱形機械人不同，這對機械手臂具備多軸靈活性，可以執行更細緻的動作，例如從洗碗機中取出餐具、整理散落一地的玩具，甚至是摺疊衣物。LG 表示，CLOiD 的感應器能精準判斷物體的材質與重量，確保在搬動玻璃杯或昂貴擺設時不會造成損壞。

打造「零勞務」的幸福家庭

LG Electronics 的 Home Appliance & Air Solution 公司總裁 Lyu Jae-cheol 表示，LG CLOiD 的核心價值在於將人類從單調、重複的家務中解放出來。這款機械人能與 LG 的全屋智能家電系統無縫連接，從控制空調溫度到監測廚房安全，全方位守護家庭生活。對於工作繁忙的香港家庭來說，這種具備高度自主性的 AI 管家，無疑是解決家庭勞務分配爭議、提升生活質素的終極方案。

為雙薪家庭「買回」優質時間

對於空間有限、節奏緊湊的香港家庭來說，LG CLOiD 的出現不只是科技的進步，更是生活品質的躍升。當「洗衫、收玩具、擺枱」這些瑣事都有 AI 代勞，家庭成員間因為「邊個做多咗、邊個唔做嘢」而起的爭吵將不復存在。雖然這款搭載尖端技術的機械人售價預計不菲，但若能換來長遠的家庭和諧與個人休息時間，絕對是 2026 年最值得期待的科技投資。

