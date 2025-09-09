家庭悲劇｜房署強收公屋釀悲劇，精神病母子先後輕生！青山曾建議處方准續住，惟未獲接納

家庭悲劇｜政府近年積極打擊濫用公屋，至今已收回逾8000個單位。然而，此舉卻不幸導致一對公屋母子不堪壓力輕生！

政府近年積極打擊濫用公屋，至今已收回逾8000個單位。然而，此舉卻不幸導致一對公屋母子不堪壓力輕生！

家庭悲劇｜住戶被揭曾買地，惟家屬不知情

據媒體報道，天水圍天恩邨一對患精神病的母子，在13年前申請公屋時未有如實申報資產，直至去年被房署發現，遂發出「遷出通知書」，要求二人在12月底前遷出單位。

翻查紀錄，原來鄧姓兒子早年曾以50萬元購入元朗一幅土地，直至去年3月才以40萬元賣出。但鄧先生胞姊就表示，胞弟與母親對此根本毫不知情。她提到，胞弟在2012年病發時，父親曾探望他並慫恿他簽署文件，聲稱會給予4萬元醫藥費報酬，惟事後無收到任何文件副本，懷疑買地一事與此有關。

家庭悲劇｜遷出死期將至，青山倡允續住

鄧小姐說，母弟得悉需遷離公屋後感焦慮。去年12月，青山醫院發出證明書，認為收回單位一事令鄧先生情緒低落，建議房委會容許二人繼續居於上址。

鄧氏母子其後上訴，惟上訴委員會在二月底進行聆訊後，並未有推翻房署收回單位的決定。房署在3月11日致函鄧母，再次敦促她需盡快交出公屋，其後再將死線訂於4月9日。鄧小姐指，母親得悉上訴失敗後情緒激動，曾懇求房署職員私下轉交信件，但職員僅以「按程序辦事」為由拒絕。及後鄧母情緒問題惡化，一度將雜物堆放客廳，亦逐漸出現自殺傾向。

家庭悲劇｜青山再促暫緩遷出，惜未阻悲劇發生

母子二人只好無奈接受房署決定，經社工提議後申請了中轉屋。但鄧母仍在4月20日墮樓身亡，留下遺書，透露「好辛苦」及交代後事。鄧先生因事而病情惡化，青山醫院在4月22日再次發出證明書，建議房委會暫緩遷出令，惟亦未獲接納。最終鄧先生不堪壓力，在7月31日墮樓身亡。

鄧小姐怒斥，青山醫院兩度發出通知書建議暫緩遷出令，但上訴委會員卻不願接納。她亦不滿房署在裁決後再要求母弟遷走，批評署方態度強硬。

家庭悲劇｜房署：確保公共資源合理運用

媒體就事件查詢房署，署方表示對這宗不幸事件深感難過，「並將認真檢視並仔細探討進一步改善及優化工作指引及流程，特別是與特殊需要租戶有關的個案」。

不過署方提到，在上訴委員會聆訊完畢後進行審議，會綜合考慮各方全部資料、提問及陳述，以及現行房屋政策後作裁決。署方補充指，聆訊前收到進一步資料，包括租戶醫生信和覆診預約便條，而房署職員聆訊上稱為確保公共資源合理運用，須以公平公正原則處理。

房署強調，職員今年3月11及19日按裁決結果致函租戶，已分別於該日當面及致電鄧小姐，表示明白租戶特殊情况，並引述鄧小姐表示她會作為租戶聯絡人。房署稱「為尊重他們的意願」，職員其後與鄧小姐商討住屋安排，未直接接觸二人。

