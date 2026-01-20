家用美容儀2026︱10款好評投資款美容儀推介 低至6折！爆紅LED光療面膜儀/EMAY PLUS去水腫神器只需$454

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

家用美容儀2025︱10款好評投資款美容儀推介，低至6折！爆紅LED光療面膜儀/EMAY PLUS去水腫神器只需$454

家用美容儀推薦2026！近年流行在家也能輕鬆使用的家用美容儀，比起親身到美容院更便捷，而且每天也能使用，性價比當然更高。Yahoo購物專員為大家搜羅最受歡迎的家用美容儀TOP 10，包括親民價Medicube、爆紅CurrentBody及明星最愛nuskin等，在家簡易達至緊緻、拉提、導入等各樣美肌功效！

小編為大家搜羅最受歡迎的家用美容儀TOP 10，在家簡易達至緊緻、拉提、導入等各樣護膚功效！(YA-MAN、Currentbody Skin)

家用美容儀選擇要點

市面上家用美容儀選擇極多，必先了解清楚自己的皮膚需要，方能選中最適合自己的技術，減低誤遞「智商稅」的機會！

．LED彩光：紅光有助刺激膠原增生，藍光可加快暗瘡癒合，一般市面上一機有多種光療，更方便日常依肌膚的不同狀況使用。

．RF射頻：利用電磁波刺激膠原細胞收縮，有助改善鬆弛老化。

．超聲波：高頻聲波產生微振動，可促進血液循環，加強護膚品吸收及消水腫。

．離子導出、導入：導出可加強潔淨毛孔內的油脂污垢，導入可加強護膚品吸收。

．EMS微電流：有助增加膠原蛋白生長，改善彈性及緊緻度，減少皺紋形成。

家用美容儀推薦1）Currentbody Skin 4合1 LED光療面膜儀

Currentbody Skin 4合1 LED光療面膜儀好評度極高，內置5種不同波長、4種LED光療護膚模式，360度LED光束覆蓋整個臉部，達至最佳的保養效果。使用方法極為簡單，只需佩戴10分鐘即可完成居家光療護理，減低時間太長、功率密度太高而對造成損傷，就是入門者亦可簡易使用的家用美容儀。

紅光、深紅光、近紅外光：提升肌膚澎潤度，撫平細紋及淡化皺紋。

綠光、近紅外光：淡化色斑、改善黑眼圈及眼袋。

黃紅、近紅外光：修復肌膚、紓緩粉刺及泛紅，保濕鎖水。

Currentbody Skin 4合1 LED光療面膜儀

價錢：$4,299

按此購買

Currentbody Skin 4合1 LED光療面膜儀

Currentbody Skin 4合1 LED光療面膜儀

家用美容儀推薦2）Medicube Age-R Booster Pro

Medicube Age-R Booster Pro性價比極高，只需$2,144已可擁有多合一的家用美容儀，更可配合手機應用程式客製化美容療程，於歐美日韓亦大受歡迎。備有6種美肌功效，包括水光、彈力、毛孔、緊緻、聲波振動及LED光療護理，可配合家中的精華使用，深受歡迎的水光Booster Mode更有助加強護膚品滲透度達785%，一物多用而使用方法簡便。

medicube Age-R Booster Pro

價錢：$2,144

按此購買

medicube Age-R Booster Pro

家用美容儀推薦3）YA-MAN M22 全方位美顏儀

日本極受歡迎的YA-MAN，M22主打煥膚提亮功能，透過保濕亮白滲透技術、離子導入、超脈美白滲透技術、高頻EMS功能，達至抗衰老、活化細胞、透亮美白功效。尤其適合暗啞、蠟黃肌膚使用，有助激活膠原增生、美白、去水腫及深層保濕，亦有眼部專用EMS，有助改善眼袋及黑眼圈。如果有美白需求的話，一步到位選YA-MAN M22吧！

YA-MAN 雅萌M22 全方位美顏儀

68折特價：$5,388︱ 原價：$7,980

按此購買

YA-MAN 雅萌M22 全方位美顏儀

家用美容儀推薦4）Ulike超光炮PRO美容儀

Ulike除了脫毛儀外，超光炮美容儀亦討論度極高。主打淡斑美白功效，2合1雙燈包括黑金DPL超光子及NIR鉑金牛奶光，持續使用可令肌膚更透亮，28天顯住淡化色斑痘印。功效比YA-MAN M22美容儀單一而到位，如果想專攻淡斑、去印的話可以考慮！

Ulike超光炮PRO美容儀

76折特價：$4,799︱ 原價：$6,299

按此購買

Ulike超光炮PRO美容儀

家用美容儀推薦5）FOREO FAQ 401 雙回路電脈沖彩光塑顏美膚儀

FOREO近日亦推出了全新美膚儀，主打抗衰老、緊緻塑形、撫平細紋，適合輕熟肌女生使用。內置AI可根據肌肉反應而調節電脈沖強度，配合LED紅光、T-Sonic振動加強緊緻效果，使用1周已可見輪廓顯住提升。可配合精華或肌底液使用，有助加強塑顏及保濕效果。

FOREO FAQ 401 雙回路電脈沖彩光塑顏美膚儀

價錢：$3,790

按此購買

FOREO FAQ 401 雙回路電脈沖彩光塑顏美膚儀

家用美容儀推薦6）LG Pra.L Intensive Multicare 5 合 1 射頻嫩膚儀

LG Pra.L主打5合1多功能，包括射頻、離子導入、超聲波導入、紅光 LED、微電流，亦可容製化護理模式，可密集護理面部及眼部肌膚，是一款全方位多用途的投資款。主打提升肌膚彈性、豐盈度、撫紋及導入，更備有冰爽功能可縮小毛孔，每天只需12分鐘已可完成全面護理。如果想擁有多項功能的話，LG的出品就是必然之選。

LG Pra.L Intensive Multicare 5 合 1 射頻嫩膚儀

66折特價：4,590︱ 原價：$6,990

按此購買

LG Pra.L Intensive Multicare 5 合 1 射頻嫩膚儀

家用美容儀推薦7）EMAY PLUS雙用提拉小顏儀

香港品牌EMAY PLUS備受化妝師推薦，如果想早上極速去水腫的話，這款$500內的小顏儀就是最佳選擇。50度立體尖頭，配合順滑的大S刮板，可順著面部輪廓緊緻小顏、去水腫，亦適用於身體例如小腿及手臂。小尺寸攜帶方便，只需5分鐘已可重塑輪廓，好評大推！

EMAY PLUS雙用提拉小顏儀

76折特價：$454︱ 原價：$599

按此購買

EMAY PLUS雙用提拉小顏儀

家用美容儀推薦8）PANASONIC EHXT30/N 高滲透離子美顏器

Panasonic美顏器於日本極受歡迎，主打離子導出、導入功能，配合化妝棉可將毛孔內油脂污垢導出，同時提升護膚品、精華滲透肌底，配合溫感、冷敷、震動加強緊緻肌膚，就是非常實用的日常護膚美顏器。Panasonic的出品於日本擁有極高的好評，人氣更直逼YA-MAN，使用簡單而功能實際到位！

PANASONIC EHXT30/N 高滲透離子美顏器

家用美容儀推薦9）NuFACE Trinity LED Complete - Facial Toning Kit

最近Bella Hadid於訪問中，示範日常使用NuFACE Trinity小顏器去水腫，瞬即提升搜尋熱度。NuFACE的美容儀於歐美大熱，主打緊緻、提升輪廓，透過LED光療、微電流提升血液循環，達至快速消腫、長效緊緻的抗衰老效果。如果預算充足的話，NuFACE Trinity是很好的選擇，同樣有導入效果，功能全面。

NuFACE Trinity LED Complete - Facial Toning Kit

價錢：$5,126

按此購買

NuFACE Trinity LED Complete - Facial Toning Kit

家用美容儀推薦10）BeautyPro LED Wand Device

BeautyPro LED光療棒同樣極受歡迎，親民價格加上T型設計便攜易收納，適合入門者初試LED光療。主打紅光抗衰老功效，兼備EMS微電流及高頻聲波，同步提升肌膚彈性及明亮度。操作非常簡單，只需5分鐘即可完成在家光療，快捷又方便！

BeautyPro LED Wand Device

75折特價：$603｜ 原價：$803.5

按此購買

BeautyPro LED Wand Device

