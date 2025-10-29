江旻憓據報持外國護照不參與立法會選舉
家用美容儀推薦｜Starlette家用細胞機亮相！6極RF射頻＋EMS微電流＋首創雙頻超聲波技術，抗炎舒緩降低泛紅
各位「愛美麗」，家用美容儀的熱潮持續升溫。一部小巧的儀器，結合了RF射頻、EMS微電流等醫美級技術，讓不少沒有時間去做facial的朋友，也能在家勤力進行高效保養。
近期，一款「家用細胞機」美容儀亮相，由科研護膚品牌Starlette推出的AURORA PRO美容儀，不僅能激活年輕蛋白、對抗鬆弛和皺紋等六大老化問題，其首創的「雙頻超聲波」技術，具備抗炎舒緩的功效，經S-GS實證能降低61%由外界刺激引起的泛紅、搔癢及刺痛感，為敏感肌朋友打開了使用高能量家用美容儀的大門！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
對於關注美容儀的朋友來說，RF射頻是經常聽到的核心技術。RF射頻是一種高頻交變電磁波，應用在美容界，能溫和加熱皮膚深層，刺激膠原蛋白和彈性蛋白再生，用來改善皮膚彈性和撫平皺紋。Starlette AURORA PRO美容儀的其中一個賣點，就是採用了6極RF射頻。它利用6個電極排列分佈，產生交替的射頻電流，使能量更集中於皮膚治療區，均勻加熱皮下組織，效果更為顯著。
此外，AURORA PRO首創的「雙頻超聲波」技術，在促進膠原蛋白增生、修護細胞、提升保濕力和彈性的同時，經S-GS實證，使用後顯著降低61%由外界刺激引起的泛紅、搔癢及刺痛感，令一些乾敏肌朋友減低因為使用高能量美容儀而引起泛紅機會。
至於EMS微電流，作用就是在表層或深層肌肉，模仿神經指令，激活肌肉纖維，產生肌肉收縮反應。應用在美容儀當中，有助刺激臉部肌肉，像是在臉上做HIIT，改善肌膚緊緻和彈性，促進血液循環，達到提拉、瘦面和抗老效果。
現在這部AURORA PRO美容儀，一機就能做到這3項美容院護理級數效果，針對成熟鬆弛、疲倦暗沉等老化肌膚根源，以改善肌膚鬆弛、皺紋、粗大毛孔、吸收力差、膠原流失及乾紋等問題，令一眾「美魔女」很心動！
到了重點的價錢部分，這部AURORA PRO美容儀，由於是一部擁有RF、EMS以及雙頻超聲波技術，相對會比只有RF或HIFU機貴。不過看回一些六合一、七合一美容儀都要七千多元，這部Starlette AURORA PRO美容儀定價$4,950，很值得考慮吧！
美容儀如果配合品牌推出的「小紫瓶」活膚抗老精華，令「植物界A醇」美補骨脂酚與積雪草外泌體，兩大抗老成分協同增加保養效果，溫和撫平歲月細紋，令肌膚重塑緊緻彈力，「美魔女」肌膚就是這樣子培養出來。
AURORA PRO 智慧逆齡美肌儀 $4,950
STARLETTE 活膚抗老精華 30ml $890
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
保養潮流：
53歲黎姿手臂線條緊緻度根本是少女！皮膚與身材保養力超班，美貌比當年的「小昭」更有魅力
入手美容儀送可愛熊貓、兔仔機套！medicube快閃店登陸朗豪坊 限定半價加購PDRN系列/預約保養Beauty Class
其他人也在看
髮香推薦｜IU同款髮香是Diptyque「這款」！5款變身「行走費洛蒙」髮香，Miss Dior、Chanel N°5經典香水都有
香氛香水是很多人的第二件衣服，選一款讓自己聞起來舒服的香水之餘，其實髮香也是一款讓人增添「費洛蒙」的飾品。以下為你選來2025髮香推薦，當中有明星也用的款式，也有髮香新品，一起在這個聖誕前夕，散發滿滿的「費洛蒙」！Yahoo Style HK ・ 1 天前
「抹茶＋皮拉提斯」成為養生新熱潮？不只「從內靚到外」，更是現代人追求的生活品味
Gen Z 的女生們都在喝抹茶與做皮拉提斯（Pilates）！「抹茶＋皮拉提斯」成為了新世代的養生熱潮，大家穿著舒適的運動服，拿著一杯抹茶前往普拉提教室，為生活及身心帶來療癒平靜，更展現獨有生活品味！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
男嬰拉電線翻倒電飯煲 手腳燙傷需植皮 菲傭虐兒罪成判囚7周
44歲菲傭照顧1歲男嬰時，將男嬰放在廚房地上，拉扯電飯煲電線，令電飯煲翻倒，導致男嬰被熱水燙傷，手腳灼傷需植皮。經審訊後被裁定一項虐兒罪成，今於沙田裁判法院被判入獄7星期。裁判官判刑指，男嬰傷勢嚴重，判囚無可避免，鑑於被告無案底，重犯機會偏低，減刑一周。 裁判官總結案情指，被告當日帶男嬰到廚房，並將其放在地上，男am730 ・ 1 天前
OpenAI 終於完成企業重組：非營利實體掌握控制權、繼續與微軟和諧共處
在經過長達半年的籌備後，OpenAI 今日宣布其原有營利子公司已正式轉變為「公益企業」並由非營利實體掌控。Yahoo Tech HK ・ 14 小時前
雙11優惠2025｜LG Pay Day 折上折，全店 92 折，2 件額外 88 折
萬聖節除了搞怪裝扮，更可以讓純黑家電為家居增添神秘高級感！LG 官網啟動 Pay Day 優惠，即日起至 10 月 31 日，全店精選產品 1 件額外 92 折，買 2 件更享額外 88 折！純黑家電系列更加碼，於所有折扣後獨家再享 95 折，相當於折上折再折，讓你用近乎破盤價把時尚智能家電一次帶回家！Yahoo Tech HK ・ 16 小時前
雙11優惠2025｜珠海橫琴星樂度露營小鎮2大2小入住、人均$110.9！包無限次進出星奇塔門票｜珠海酒店優惠
終於入秋，天氣漸涼，一家大細最啱去親親大自然、來個Camping遊！珠海熱門度假區橫琴星樂度露營小鎮酒店推出雙11優惠，2大2小住一晚、人均$136.5，連住2晚再平一點、每晚人均$110.9！星樂度露營小鎮主打新型度假體驗，集自駕、露營及樂園於一身，吸引不少玩「港車北上」的港人前往，未去過值得去探索一下。Yahoo 旅遊 ・ 8 小時前
南瓜食譜│南瓜栗子炊飯 加兩樣材料變身野餐小飯團
入秋又是南瓜栗子的季節，將南瓜栗子做炊飯，又香又甜，不用太花巧都很好吃。南瓜皮其實煮軟也可食用，所以切片時不用特別批皮，栗子事先烚半熟，加入煲飯時便不怕仍然硬，做好的炊飯直接食都很美味，如果想更香和做飯團，可趁熱加入麻油和韓式海苔碎，放涼後便不會變硬，搓飯團帶去野餐也合適，即睇如何製作南瓜栗子炊飯：Yahoo Food ・ 9 小時前
雙11優惠2025｜Rakuten Travel快閃優惠低至5折！嚴選「11大之最」住宿：地道溫泉、正宗一泊二食、交通便利
為了迎接雙11，Rakuten Travel宣佈由10月31日起至11月12日舉辦「11.11 SALE」優惠活動，推出限時住宿折扣及專屬優惠，由即日起可到其網站或App領取8折優惠券，雙11當日更加碼推出低至5折優惠券，涵蓋日本各地熱門酒店及溫泉旅館，立即往下睇睇優惠詳情，Yahoo購物專員亦為大家揀選日本酒店11大之最，庶無時無刻想飛日本的港人們提供多一個出發的理由。Yahoo 旅遊 ・ 7 小時前
IKEA狐獴公仔太可愛了！SANDLÖPARE系列新登場：獵豹、長頸鹿、黑猩猩...大朋友都想抱回家
IKEA新出狐獴公仔超可愛的！是來自最新推出的SANDLÖPARE系列，一些可以在非洲草原上看到的動物，例如獵豹、長頸鹿、黑猩猩等的公仔及寢具系列，小朋友喜歡之餘，大朋友也想把公仔帶回家，趕快去門市看看吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
甘比排隊用餐愛吃街邊小食 網民大讚親民：億萬富婆咁接地氣
富商劉鑾雄太太陳凱韻（甘比）雖然已成為香港女富豪，不過貼地的她亦跟普羅大眾一樣，愛吃街邊小食，亦會在烈日當空下到心水餐廳排隊用餐。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
許紹雄逝世｜佘詩曼道別契爺：老豆！雖然我很想你，但我不會再哭了
人稱「Benz雄」的76歲演員許紹雄日前入院，多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄仍因病情惡化，於今日（28日）凌晨離世。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
難怪他們都是有錢人！命理師曝對賺錢最有慧根的5星座，周杰倫、蔡依林都上榜
賺錢不只是靠努力，同時還要對金錢有特別的敏銳度，才有機會讓小錢滾大錢，透過不同的方式讓自己每一分努力都可以最大化價值！命理專家小孟塔羅牌雲蔚老師分析，以下這幾組星座就是擁有賺錢的天賦，超多名人有錢人都女人我最大 ・ 1 天前
40歲Katy Perry大方認愛加拿大前總理！曾離婚亦結束9年情，感情路上不平坦的她仍相信愛
美國樂壇天后 Katy Perry 突然認愛，對象就是加拿大前總理杜魯多 (Justin Trudeau)！Katy Perry 與 Orlando Bloom 最後未能修成正果，7 月時宣佈取消婚約並結束 9 年情，分手後 Katy Perry 重投「戀愛市場」並被拍得與加拿大前總理杜魯多約會。即使多年不平坦的感情路，Katy Perry 依然相信能找到屬於自己的真愛！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
傳華府幕僚建議勿改對台立場 憂特朗普不聽勸
【on.cc東網專訊】美國傳媒周二（28日）報道，美國官員預計中美領導人會晤時，中方會要求美國改變對台政策，美國總統特朗普的幕僚已建議他不要改變對台立場，但擔憂他可能無視建議，「所有人都屏息靜氣」。on.cc 東網 ・ 3 小時前
許紹雄逝世︳與佘詩曼演父女後上契 同黃子華搞補習社蝕本自啃 暖心行為多不勝數
人稱「Benz雄」、現年76歲嘅演員許紹雄早前驚傳病危入院，多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄仍因病情惡化而離世。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
雙11優惠2025｜馬拉松Marathon Sports官網低至33折！Hoka跑鞋低至$599／Asics跑步T恤只需$100
跑季開始，各位跑手準備好跑步裝備未？今年馬拉松Marathon Sports官網雙11早鳥優惠超抵，有超過700款運動產品低至33折。Yahoo購物專員推薦大家入手New Balance、Asics、PUMA等的跑鞋；更可以同時入手運動服裝，折後不少產品跟outlet價位差不多，剛好可以襯出全身跑步Look！馬拉松官網買滿$500即可於指定Circle K便利店取貨或有免費送貨上門，大家快快準備大手出擊！Yahoo Style HK ・ 1 天前
iQOO 確認 Neo 11 的 晶片組 規格
iQOO 上週發佈了 iQOO 15，現在正準備在 10 月 30 日於中國正式推出 Neo11。該品牌已經釋 […]TechRitual ・ 5 小時前
雲南旅行團 8 大雲南一天遊行程推介 輕鬆玩轉彩雲之南
Trip.com 為您詳細介紹 8 大雲南旅行團及一天遊行程推介和賣點，方便遊覽麗江、昆明、大理、西雙版納，助您輕鬆玩轉雲南。Trip.com ・ 7 小時前
許紹雄病危入院 佘詩曼受訪時一度大哭：我會趕去醫院！
現年76歲資深藝人「Benz雄」許紹雄，近年與家人移居新加坡享受半退休生活，今日（27日）驚傳許紹雄病危入院，有傳媒報道指其家人，及圈中好友黎芷珊、苗僑偉夫婦、TVB監製文偉鴻及林志華等都有前往醫院。Yahoo OMG Videos ・ 1 天前
Sephora減價快閃低至半價！超人氣Rare Beauty唇膏套裝平近$120／Fenty Beauty遮瑕大激減
Sephora網店現正推出限時優惠，絕對是大家補貨美妝產品的好機會！由即日起至10月31日，Sephora香港網店推出「Beauty Steals」快閃優惠，多款指定產品可以低至半價入手，其中以 如Rare Beauty的爆紅唇膏套裝、Fenty Beauty的熱賣遮瑕膏、First Aid Beauty皇牌保濕面霜等最為矚目，美妝控不能錯過。Yahoo購物專員為大家精選了幾款Sephora優惠至抵買清單，無論是想入手新色補貨，抑或趁機換季更新化妝袋，值得把握今次減價大掃貨！Yahoo Style HK ・ 4 分鐘前