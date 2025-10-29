家用美容儀推薦｜Starlette家用細胞機亮相！6極RF射頻＋EMS微電流＋首創雙頻超聲波技術，抗炎舒緩降低泛紅

家用美容儀新品，Starlette家用細胞機亮相！6極RF射頻＋EMS微電流＋首創雙頻超聲波技術，抗炎舒緩降低泛紅

各位「愛美麗」，家用美容儀的熱潮持續升溫。一部小巧的儀器，結合了RF射頻、EMS微電流等醫美級技術，讓不少沒有時間去做facial的朋友，也能在家勤力進行高效保養。

近期，一款「家用細胞機」美容儀亮相，由科研護膚品牌Starlette推出的AURORA PRO美容儀，不僅能激活年輕蛋白、對抗鬆弛和皺紋等六大老化問題，其首創的「雙頻超聲波」技術，具備抗炎舒緩的功效，經S-GS實證能降低61%由外界刺激引起的泛紅、搔癢及刺痛感，為敏感肌朋友打開了使用高能量家用美容儀的大門！

廣告 廣告

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

（官方圖片）

對於關注美容儀的朋友來說，RF射頻是經常聽到的核心技術。RF射頻是一種高頻交變電磁波，應用在美容界，能溫和加熱皮膚深層，刺激膠原蛋白和彈性蛋白再生，用來改善皮膚彈性和撫平皺紋。Starlette AURORA PRO美容儀的其中一個賣點，就是採用了6極RF射頻。它利用6個電極排列分佈，產生交替的射頻電流，使能量更集中於皮膚治療區，均勻加熱皮下組織，效果更為顯著。

此外，AURORA PRO首創的「雙頻超聲波」技術，在促進膠原蛋白增生、修護細胞、提升保濕力和彈性的同時，經S-GS實證，使用後顯著降低61%由外界刺激引起的泛紅、搔癢及刺痛感，令一些乾敏肌朋友減低因為使用高能量美容儀而引起泛紅機會。

（官方圖片）

至於EMS微電流，作用就是在表層或深層肌肉，模仿神經指令，激活肌肉纖維，產生肌肉收縮反應。應用在美容儀當中，有助刺激臉部肌肉，像是在臉上做HIIT，改善肌膚緊緻和彈性，促進血液循環，達到提拉、瘦面和抗老效果。

現在這部AURORA PRO美容儀，一機就能做到這3項美容院護理級數效果，針對成熟鬆弛、疲倦暗沉等老化肌膚根源，以改善肌膚鬆弛、皺紋、粗大毛孔、吸收力差、膠原流失及乾紋等問題，令一眾「美魔女」很心動！

（官方圖片）

到了重點的價錢部分，這部AURORA PRO美容儀，由於是一部擁有RF、EMS以及雙頻超聲波技術，相對會比只有RF或HIFU機貴。不過看回一些六合一、七合一美容儀都要七千多元，這部Starlette AURORA PRO美容儀定價$4,950，很值得考慮吧！

美容儀如果配合品牌推出的「小紫瓶」活膚抗老精華，令「植物界A醇」美補骨脂酚與積雪草外泌體，兩大抗老成分協同增加保養效果，溫和撫平歲月細紋，令肌膚重塑緊緻彈力，「美魔女」肌膚就是這樣子培養出來。

AURORA PRO 智慧逆齡美肌儀 $4,950

STARLETTE 活膚抗老精華 30ml $890

SHOP NOW

「外泌體Exosome」爆紅護膚成分是什麼？7大外泌體護膚好物推薦，轉季修復敏感、保濕抗老就靠它

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

保養潮流：

53歲黎姿手臂線條緊緻度根本是少女！皮膚與身材保養力超班，美貌比當年的「小昭」更有魅力

入手美容儀送可愛熊貓、兔仔機套！medicube快閃店登陸朗豪坊 限定半價加購PDRN系列/預約保養Beauty Class

58歲李若彤「最美姑姑」凍齡靠養髮！「以黑養黑」30年內服保養頭髮大法