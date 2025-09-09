家裡10蛇亂竄！夫妻網購盆栽竟藏蛇卵網嚇瘋

▲中國雲南一對夫婦出外旅遊，返家後發現十條蛇在家中亂竄，竟是網購的盆栽中藏有蛇卵惹禍。（圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 出門旅遊家裡竟變蛇窩！中國雲南一對夫婦上月出門旅遊一週，返家時卻發現家裡爬滿好幾條蛇，急忙報警求助專業人士，事後推測，10隻小蛇可能是從網購的盆栽中爬出，引發網友熱議。

中國《紅星新聞》報導，8月23日，雲南昆明一對夫婦外出旅遊一週後返家，剛進家門就發現客廳出現多隻小蛇在四處爬竄，夫妻嚇到立刻報警。

專業人士到場後，先在兩人家中找到8隻小蛇，隨後又從花盆中找到1大1小的兩條蛇，總共發現10隻。初步判斷，這些蛇可能都是從花盆中爬出來，不過幸好都是無毒的水蛇，無保護級別。

據了解，爬出水蛇的盆栽是男主人在事發一週前，從網路上購買的盆栽，發貨地廣東廣州剛好是這種蛇的主要分布區，發貨時蛇卵可能藏在土壤中尚未孵化，直到寄送到男子家中，剛好兩人外出時蛇卵孵化，小蛇才爬出來在家中亂竄。

不少網友都嚇到留言：「我的天啊，這樣我會直接再也不敢回家」、「要是我家 這家我都不要了，最害怕的東西沒有之一」、「看到蛇就瑟瑟發抖」、「哪家店啊避雷 太嚇人了」、「誰以後還敢網購盆栽」、「幾年前也有類似事件，後來一買來就換土換盆」。

有博主也教學說，不需要嚇到不敢買雲南、廣東的盆栽，只要收到貨時，戴好厚手套徹底檢查土壤是否藏有蛇或蛇卵，並在花盆周圍和土壤表面灑一圈硫磺粉，形成隔離帶同時也能驅蟲，最重要的是在到貨後，先放在通風的廁所門口隔離觀察3到5天，距離小孩常待的地方遠一點，若有蛇也要通報警消協助處理。

