「家變」令事業運轉旺狂吸金 「碧咸嫂」有意復出樂壇與「辣妹」重組開騷

【on.cc東網專訊】英國前球星碧咸（David Beckham）夫婦因長子布魯克林（Brooklyn）上月的「割席」宣言而心情受困擾，不過今次「家變」卻令「碧咸嫂」Victoria的美妝事業反彈。

據知事件有助Victoria美妝品牌的銷量急升，她於去年9月推出的「£104粉底」於過去幾星期被賣斷市，有知情者表示：「個人嚟講呢幾個月係Victoria人生中最差勁，但喺事業上卻表現得相當出色。佢嘅產品喺聖誕節前後原本已賣得好好，而自從布魯克林發表嘅決裂宣言後更令產品銷量再度急升。」除了美妝產品被爆買之外，她的歌迷亦將其獨立發展時期的舊歌《Not Such An Innocent Girl》成功推上英國與愛爾蘭歌曲串流平台暢銷No.1位置。

有見走勢強勁，近日更有指Victoria決定「歸隊」與英國經典女團「辣妹」（Spice Girls）復出搞紀念騷，Victoria日前更於社交網分享早前她與兩名隊友為另一名隊友Emma Bunton慶祝生日時的聚會片段。片中她們坐埋一枱即興合唱當年「辣妹」的經典名曲《Viva Forever》，並由在場的Victoria歌手兒子告斯（Cruz）彈結他伴奏。不過美中不足是「辣妹」其中一名成員Mel B卻沒有出席。而「碧咸嫂」於帖文中留言搞笑指她們向告斯試音中，似乎有意復出樂壇。

