家長必讀：如何為孩子選擇合適的幼稚園？報讀香港「免費」優質幼稚園全攻略

隨著幼稚園招生季即將到來，家長開始為孩子選擇心儀的幼稚園。為人父母，誰不希望孩子能贏在起跑線？在香港這個國際大都會，優質的學前教育十分重要，但高昂的學費往往令許多家庭卻步。別擔心，香港政府的免費優質幼稚園教育計劃就是為了解決這個問題而設！這個計劃旨在讓每位香港幼兒都能接受優質的學前教育，同時大幅減輕家長的經濟負擔。

甚麼是香港免費優質幼稚園教育計劃？

香港政府自 2017/18 學年起實施幼稚園教育計劃，取代 2007/08 至 2016/17學年推行的幼稚園學前教育學券計劃。這幼稚園教育計劃為符合資格的非牟利幼稚園提供直接資助，讓這些學校能夠大幅降低甚至免除學費也同時為合資格的3至6歲幼兒提供免費或易於負擔的優質幼稚園教育，以及提高幼兒按其所需接受不同模式幼稚園教育的機會，同時讓幼稚園的家長減輕學費負擔，家長只需支付少量雜費，例如校服、茶點或書本等費用。而太陽島幼稚園作為一所非牟利幼稚園，正是家長選校的優質選擇，它不僅致力於提供以幼兒為本的全面教育，更重要的是，參加幼稚園教育計劃，讓家長能為孩子輕鬆選擇一所高質素的學前教育機構。

家長應如何為子女選擇最合適的幼稚園？

家長為小朋友選擇幼稚園時應綜合考慮孩子的年齡、性格、能力，學校的辦學理念和教學模式，以及學校的地理位置、環境設施、師資質素等因素。以下列出幼稚園選校中的重要考慮因素，以便家長們能多方面作出考慮，為子女的啟蒙之路作出最合適的選擇。

真正的幼兒為本幼稚園：了解孩子的需要與性格因材施教

教育局指出優質的幼稚園應以「兒童為中心」，涵蓋德、智、體、群、美五育，採用遊戲為本的教學方式，致力於發掘每個孩子的潛能。優質幼稚園應以幼兒為中心，減少每位幼兒能力差異的壓力並照顧不同幼兒的學習能力，支持幼兒的多元需要及刺激幼兒的思維和興趣。幫助幼兒在合適的節奏和關顧下成長。

太陽島幼稚園深信這一理念，教學並非單純的知識灌輸，而是透過「從遊戲中學習」、「探究式學習」和「因果教學」等模式，讓幼兒在無壓力的情況下，培養探索精神與求知慾。所以在設計課程及活動時，本校會按每位幼兒的能力及需要，由淺入深地設計和教授課程，幫助幼兒掌握知識。這種因材施教的教學模式，讓每個幼兒在充滿愛與鼓勵的環境中，快樂地成長。另外在非正規課程方面，太陽島幼稚園亦參與及舉辦不同的活動，如接受社區機構邀請進行歌唱表演，舉行「聯校運動會」、「聯校親子嘉年華」等，讓幼兒藉着參加這些活動培養自信心、自尊感及自我認同，並從中發掘幼兒的潛能。

獨特的雙語幼稚園環境：培養國際視野

政府建議，家長應了解學校的語言政策。許多非牟利幼稚園提供雙語教學，讓幼兒自然接觸英語或普通話，為他們將來的學習打下良好的語言基礎。從小掌握兩種重要語言，不僅為升讀小學做好準備，更能培養他們的國際視野與跨文化溝通能力。

太陽島幼稚園的卓越之處，在於部份分校設有雙語班，每星期有一至兩節普通話課，教師會以講故事、玩遊戲及唱歌等輕鬆的方式授課。英語課程由外籍或專科教師負責，全程以英語溝通，為幼兒營造良好的英語學習環境，自然地將幼兒帶入一個沉浸式的語言環境。太陽島有不同國籍的學生，故提倡多元種族重疊圈，不分種族，共同學習、玩樂，同時照顧他們的需要，讓幼兒在關愛和互相尊重的環境下快樂健康地成長。

學校辦學理念及師資質素：以身作則關顧需要

不同學校的辦學理念與家長的要求，可能並不一致，為免令孩子無所適從，家長務必要在選幼稚園時，了解清楚學校的教學模式和理念是否與自己配合。家長除了解幼稚園教師是否持有幼兒教育證書或學位外，更可觀察教師是否具備愛心和耐心。幼稚園教師的態度比學歷更能影響孩子的學習體驗。

太陽島幼稚園對於教師的要求相當嚴格，除了符合幼稚園教師的資格外，亦需要有愛心。至於外籍及普通話教師，他們均是地道而且具有多年教學經驗及專業教育資格。每學年分校均會安排兩次或以上的教師培訓發展日，邀請大學教授、專業機構等為教師培訓增值，提升教學技巧。

家校合作與校園環境：共建孩子的成長樂園

一個優質的教育環境，需要提供安全與健康的校園並和家長緊密聯繫合作，共同協力幫助幼兒在溫暖和快樂的校園內成長。學校應定期進行校舍消毒，並設有寬敞明亮的課室、充滿創意的遊樂區和多功能室，為孩子提供一個健康、安全的學習和遊戲空間。合適的環境和設施可以提升學童的學習效能，令幼兒有足夠的空間進行大小肌肉訓練，並可引起幼兒的學習興趣等。此外，優質的幼稚園學校應與家長緊密溝通，鼓勵家長積極參與學校活動，例如家長會，親子講座、義工服務等，共同見證孩子的每一步成長。而太陽島幼稚園的每一個校園都經過精心設計，確保環境安全、衛生。校內更設有「大肌肉活動室」、「音樂室」及不同的「學習角」，提倡遊戲中學習。

太陽島幼稚園亦非常重視家校關係，為家長提供適切的支援。家長除了日常可以在上下課時與教師溝通，校方亦會定期舉行家長會讓家長與教師詳談，家長及學校也可透過School APP、手冊、通告來聯絡溝通。學校亦有家長義工，家長藉着擔任義工，增加對學校的認識，培養對學校的歸屬感，共同協力幫助幼兒在溫暖和快樂的校園內成長。

報讀幼稚園注意事項及報名時間

在報校之前，家長先確定孩子是否適齡入讀幼稚園新學年的幼兒班 (K1)，根據教育局規定，所有在9月入讀幼稚園的兒童的最低年齡為2歲零8個月。家長可以在9月至11月期間，向教育局遞交「幼稚園入學註冊證」申請。如個人資料及證明文件齊備，教育局一般可在6至8個星期內完成審核，向家長發放「註冊證」或「入學許可書」。

太陽島非牟利幼稚園每年於1月1日起，便開始接受年齡符合於下學年入學之報名申請。家長可隨時於網頁內下載入學申請表，或親身到八大分校索取。家長亦可於網頁內透過網上報名遞交報名資料。而插班生報名表格則可隨時遞交。建議家長遞交表格前，應先向有關分校查詢是否仍有學位空缺。

總結：為孩子的未來做出最明智的選擇

選擇優質幼稚園，是為孩子的未來做出的一項重要投資。家長選擇幼稚園需要平衡孩子的需要、家長的期望和實際條件。建議家長列出優先考慮的因素（如教育理念、費用或地點），然後縮小選擇範圍，逐一參觀校舍並比較評估。太陽島幼稚園作為一所完全符合香港政府選校標準的非牟利免費優質幼稚園教育計劃幼稚園，一直秉持以幼兒為本、以身作則及重視家庭這三大核心價值為辦學宗旨，設計不同課程及活動，讓學生發揮所長，教師以愛心和專業知識關愛及教育學生。家長可以親臨太陽島八大分校，觀察孩子在環境中的反應以及教師與學生的互動，為孩子選擇適合的幼稚園快樂學習，並為他們的未來發展奠定良好基礎。

太陽島幼稚園八大分校太陽島英文幼稚園（太陽島）於1984年創校，現有八間分校，旨在通過愉快的學習環境及經歷，幫助幼兒建立品德、培育自信心、自理及自學能力，從而誘發幼兒的好奇心，讓他們主動探索身邊事物，達至「互信、互學、互動」，為幼兒建立終生學習的基石。太陽島有不同國籍的學生，故提倡多元種族重疊圈，不分種族，共同學習、玩樂，同時照顧他們的需要，讓幼兒在關愛和互相尊重的環境下快樂健康地成長。

中西區幼稚園 : 西營盤分校

政府資助半日班免費讀100% 升小滿意率

匯聚不同國籍學生 (學生們在多元文化的氛圍中成長，與來自世界各地的同學互動，自然培養幼兒運用不同語言的學習能力和社交技巧)

西營盤 站 B1 出口 5 分鐘直達（電梯直達1樓全層校舍富空間感）

西營盤分校 配備表演舞台、小跑道、樹型圖書閱讀角、智能互動電子白板

每週 Show and Tell 練表達及「自理」學習與實踐：學生自理午餐/收拾被鋪實錄

提供中文半日及全日班、雙語半日班，以生活化的主題貫穿各學習範疇，著重培養幼兒「自信、自理、自學」三大核心能力。在推行品德教育方面，於主題滲入尊重、守規和感恩等德育元素，讓幼兒學習互相尊重，營造共融的氛圍。

西營盤分校 提供保姆車服務

西營盤分校地址：香港皇后大道西323號安達中心1樓

東涌區幼稚園 : 東涌分校

政府資助半日班免費讀94% 升小滿意率

匯聚不同國籍學生 (學生們在多元文化的氛圍中成長，與來自世界各地的同學互動，自然培養幼兒運用不同語言的學習能力和社交技巧)

坐落於東涌藍天海岸廣場，毗鄰港鐵東涌站及購物中心，交通便利，環境優美

東涌分校 校舍設有戶外遊樂場、活動空間與自然採光的課室為孩子打造安全、活潑的學習天地

配備圖書閱讀角、智能互動電子白板

提供半日中文班及雙語班（K1-K3）以生活化的主題貫穿各學習範疇，著重培養幼兒「自信、自理、自學」三大核心能力。在推行品德教育方面，於主題滲入尊重、守規和感恩等德育元素，讓幼兒學習互相尊重，營造共融的氛圍

東涌分校 提供保姆車服務

東涌分校地址：新界大嶼山東涌海濱路 12 號藍天海岸地下 K01 號舖

太陽島幼稚園聯絡電話及地址：https://sunisland.edu.hk/zh/聯絡我們/

(特約資訊）