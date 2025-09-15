銀債開售｜專家建議抽 30 手
家長最想知道的6個兒童眼睛問題
很多家長會擔心孩子有沒有患近視，是否需要戴眼鏡。其實孩子的視覺系統有不同功能，為孩子提供清晰的視力，幫助孩子探索環境和學習知識。以下整理了6個家長在孩子驗眼時經常問眼科視光師的問題，幫助家長了解更多有關視覺系統對孩子的影響，以確保孩子在成長階段擁有良好的視覺健康。
1. 小朋友有「遠視」正常嗎？
是的，適當的遠視是正常的。大多數孩子因為眼球發育尚未完全，眼軸（眼球長度）較短，導致遠視，因此大部分幼兒都有遠視。隨著幼兒成長，眼軸會增長，遠視便會逐漸減少。輕微的遠視並不會影響孩子的視力，故此大多數情況下並不需要戴眼鏡。然而，較深的遠視（200度以上）可能會影響孩子近距離甚至遠距離的視力，除了有機會導致弱視或斜視之外，亦會由於眼睛更易感到疲倦，影響日常學習的表現。所以眼科視光師在檢查準確度數後，會考慮個案中不同因素而決定是否需要為孩子配眼鏡來糾正遠視。
2. 什麼是「散光」？會由於使用電子產品而加深嗎？
散光主要的成因是眼角膜或晶體不同軸向的孤度不一，導致光線無法均勻地聚焦於視網膜上。散光大多數是天生的，有半數嬰兒出生時的散光多於75度。這些散光度數會在幼兒首一至兩 年減少，在3歲前一般會漸漸變得穩定。雖然很多時候散光的度數並不會隨年齡大幅增加，但近年有研究發現使用電子產品使用過多或可能會導致散光加深。因此，家長應注意控制孩子使用電子產品的時間，每20分鐘近距離工作後，應休息至少20秒，期間望向遠處20呎外的景物，如窗外風景，令眼睛得以休息。
3. 「度數」和「視力」有什麼分別？
不少家長會混淆「度數」和「視力」。「度數」代表眼睛屈光不正的程度，例如：近視、遠視和散光；而「視力」則表示眼睛看清楚細節的能力。例如：當孩子患上近視，戴上眼鏡後能看清楚東西，在這個情況下，孩子有「度數」，但「視力」（戴眼鏡後）是正常的。有些孩子沒有「度數」，無需戴眼鏡，但如果有斜視或眼睛結構異常，「視力」也未必正常。一些由「度數」引起的弱視問題，如雙眼度數相差大，孩子弱視眼的「視力」即使在戴眼鏡後仍然不好，需要接受弱視的治療。在治療弱視的過程中，孩子的「視力」會慢慢回復正常，但「度數」是不會因此而改變的。
4. 什麼是「弱視」？
弱視是一種視覺系統的異常狀況，指孩子即使在佩戴合適的眼鏡後，視力仍未達到同齡標準。弱視的主要成因包括：雙眼度數差異大、深度數、斜視或先天性眼病，如白內障或眼皮下垂。弱視另一個俗稱為「惰視」，形容眼睛變得「懶惰」，沒有好好被利用來看東西。家長可以根據這個概念來理解弱視，例如，在雙眼度數相差大的情況下，較深度數的眼睛因為較為模糊，視覺系統會減少利用這隻眼睛來看東西，以致負責這邊眼睛的視覺細胞沒有得到好好的發展機會，形成弱視。
5. 如何醫治弱視？
不論弱視的原因為何，其共通點是眼睛沒有充分被利用，因此，治療弱視的方法是增加利用弱視眼的機會，訓練並回復至正常的視力水平。至於因度數深而形成的弱視，首要的治療方法是戴眼鏡糾正度數。在較嚴重的個案中，除了戴眼鏡外，亦需要用遮蓋療法，每天在指定的時間內把相對較好的眼睛蓋着，以鼓勵孩子多利用弱視眼睛看東西來訓練。近年有研究指出，除了戴眼鏡和遮蓋眼睛之外，一些視覺訓練方法，例如：虛擬實景和認知學習等亦能有效治療弱視，尤其對於一些年齡較大的孩子、或者遮眼效果不佳的個案。至於一些因斜視或先天性眼疾引致的弱視，則可能需要手術來治療。
6. 為什麼弱視愈早治療愈好？
一般來說，8歲前是孩子視力發展的黃金時期，若在此階段內未能完全治療弱視，便會錯過治療的最佳時機。因此，一般建議孩子約4歲時，最少要接受一次全面的眼睛檢查，以及早發現弱視的問題，從而趕及在視力發展黃金期內完成弱視的治療。可幸的是，近年愈來愈多研究指出，即使孩子錯過了發展黃金期後，但成年後，弱視亦能有機會得到改善。不過，最佳的治療效果依然是年紀較小的時候更好，因此，及早讓孩子接受全面眼睛檢查來確保視力發展，可以及早順利完成，才是保護好孩子視覺健康的上策。
作者簡介
劉建希(Kenny Lau)於2020年畢業於香港理工大學眼科視光學（榮譽）理學士課程。他現正於香港理工大學眼科視光學院擔任眼科視光師，負責兒科綜合眼科視光檢查、雙眼協調和視覺認知評估及訓練。臨床興趣包括兒童視覺認知發展、弱視及斜視等。
以上資料由香港理工大學眼科視光學院眼科視光師劉建希(Kenny Lau)提供
