家長群組或成壓力源頭 專家籲掌握讀書攻略輕鬆上學

開學學童壓力

開學日將至，學童壓力或會伴隨着長假期結束接踵而來。當要重新適應開學後的轉變甚至是新的環境，學生們將面對不同的情緒困擾，除了學童須放鬆心情，有小學校長更認為家長與學校均責無旁貸，多方面協助學童享受校園生活，掌握輕鬆學習讀書策略，才能令孩子喜歡上學，成績取得進步。文：陳穎琳、攝：蘇文傑

本報記者在街頭訪問學童對開學的看法，不少學童皆表示期待。有家長表示，近年暑期作業只有小量的題目和寫讀書報告等，多為親子任務冊，內容如讓孩子走到超市找兩件產品比對價錢，或是與家人一起煮糖水等。亦有家長形容兒子入學時比其家姐剛入小學時功課量減少；惟學習壓力依然沒改變，「(量)雖然少了，但有些練習題是必需，如數學練習，若沒有足夠練習，便難以應付考試。」

校長：掌握學習攻略毋須硬背

將軍澳循道衛理小學校長林德育認為，教育局近年在家課指引政策上，下了點功夫，學校亦在家課上作出調節，盡量每天約1小時內完成，亦會減少抄寫。他強調，讀書過程不只是硬背，更重要是掌握學習「攻略」，即明白學習背後的含意，「部分小朋友即使頻繁補習也不一定拿取高分，其實是因為他未能理解背後的原理。」他表示，做家課、練習等更重要的是讓學生掌握到學習的技巧和策略，如閱讀理解看段落大意需要找出中心句，也要適時讓家長知道老師出卷背後想考驗的能力，幫助家長協助學童溫習。

心理學家：家長群組或成壓力

不少學校已改變了教育方針，但減少功課量卻不代表學習壓力減少。臨床心理學家黃沛霖直言：「香港始終是一個競爭性高的環境，整體來說華人都以分數為重。考試始終要考，這是量度表現的標準，故無論是實際上或無形的壓力仍存在。」黃沛霖指，若周遭對孩子的期望仍高，即使學校減少功課，家長仍會在其他方面為孩子「補底」，即補習或補充練習等，最終孩子們的壓力沒有減輕。

黃沛霖續指，除了來自教育制度、學校和家庭的壓力，學童亦有面對社會的整體壓力。「人人都說小朋友要贏在起跑線，家長對他們有一定期望。」父母的期望可能來自家長群組，黃沛霖認為，「(家長群組)一定會有影響，甚至可能是最主要原因。看到其他孩子在學甚麼，很有可能影響家長心態，擔心子女『蝕底』，自然會給予壓力或安排更多活動予小朋友。」

尋找興趣 與讀書雙軌並行

他提醒家長應了解小朋友的需要和興趣，「譬如隔壁是彈豎琴的，但兒子對豎琴或音樂完全不感興趣，若強加到孩子身上，不僅影響其自信心，更有可能影響親子關係與學業。」他強調，休息是為了走更長遠的路，亦不是所有東西都要做到最好才算成功。「不需要甚麼都學，把時間塞滿，應讓孩子尋找自己喜歡的活動、興趣，與讀書雙軌並行。」他更建議父母讓小朋友學習獨立，「自動波」讀書、思考，只在其做決定的過程中陪伴和溝通，充當領導的角色，慢慢地讓小朋友學懂管理自己。

